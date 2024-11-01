Bloomberg оновив рейтинг найбагатших людей світу

Таблиця доходів. Фото: Pixabay

Агентство Bloomberg оновило свій рейтинг 500 найбагатших людей планети. Виявилось, що українці не потрапили до переліку, а російські олігархи натомість збагатилися.

Таблиця з'явилася на сайті Bloomberg.

Читайте також:

Рейтинг найбагатших мільярдерів від Bloomberg

Зазначимо, що американці зайняли 14 перших позицій з 16. На першому місці опинився Ілон Маск. Його статки оцінили у 263 млрд доларів, а за рік він збагатився на 33,5 млрд доларів.

На другій позиції розмістили засновника Amazon Джеффа Безоса, який загалом володіє статками у 209 млрд доларів, а заробив він 32, 2 млрд.

Трійку замкнув Марк Цукерберг. Він володіє статками у понад 201 млрд доларів та заробив 72,9 млрд.

Рейтинг Bloomberg. Фото: скриншот

Рейтинг Bloomberg. Фото: скриншот

Рейтинг Bloomberg. Фото: скриншот

Рейтинг Bloomberg. Фото: скриншот

Зазначимо, що російські багатії лише збільшили свої доходи за рік загалом на 26 млрд доларів. Найбагатшим наразі є Володимир Потанін, якому належить "Интеррос" та володіє статками у 32,2 млрд доларів. Він за рік заробив 1,1 млрд доларів. На другій позиції багатіїв серед росіян є Володимир Лисин, якому належить "НЛМК" — його статки оцінили у 28,8 млрд доларів, а за рік він заробив аж 4,8 мільярдів. Третім виявився Олексій Мордашов, який опікується "Северсталь" — його статки становлять 25,6 млрд доларів, а за рік він заробив 4,7 мільярда доларів. Загалом в переліку від Bloomberg є дев'ять росіян, а українці до рейтингу не потрапили.

Нагадаємо, соціологічна група "Рейтинг" опитала громадян щодо їх рівня довіри до правоохоронних органів. Також стало відомо, кому українці найбільше довіряють з представників влади.