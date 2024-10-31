Кого найбільше підтримують українці — опитування ФДМ

Президент України Володимир Зеленський на нараді. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

В Україні під час повномасштабної війни знання настроїв суспільства як ніколи важливе, адже це допомагає зрозуміти, в який бік рухається держава. Таким чином очікувано, що українці найбільше довіряють чинному військовому-політичному керівництву країни — послу України в Великій Британії Валерію Залужному, голові Головного управління розвідки Кирилу Буданову і президенту Володимиру Зеленському.

Про це повідомляє благодійна організація "Фонд досліджень майбутнього" з посиланням на опитування населення щодо впливу лідерів думок.

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"В межах досліджень було заміряно рівень довіри до низки ключових діячів та впливових осіб. Зокрема, увага була зосереджена на довірі до Володимира Зеленського, Петра Порошенка, Сергія Притули, Юлії Тимошенко, Валерія Залужного, Олександра Сирського та Кирила Буданова", — зазначають у Фонді.

Згідно з проведеними опитуваннями суспільство найбільше довіряє Залужному, Буданову та Зеленському, в яких баланс довіри/недовіри є позитивним. Водночас військові лідери значно випереджають за цим показником: Залужному довіряють 59% респондентів, Буданову — 33,7%, тоді як Зеленському — лише 4,7%.

Рейтинг довіри українців до лідерів думок. Фото: скриншот

Щодо інших представників військово-політичної еліти суспільства — показники балансу довіри від'ємні. Непогана ситуація з показниками чинного Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, в якого баланс довіри/недовіри склав лише -6,6%, а от в політиків "старої школи" — експрезидента України Петра Порошенка та народної депутатки Юлії Тимошенко — всього -55,1% і -71,1% відповідно.

Загалом зважаючи, що Залужний нині посол у Великій Британії, найвищий рівень довіри має Буданов. Це не дивно, що в воєнний час ефективний голова розвідки з успіхами під його керівництвом користується високою підтримкою населення.

Рейтинг довіри українців до лідерів думок. Фото: скриншот

Фонд замовив дослідження у двох українських соціологічних компаній. Info Sapiens провела телефонне опитування на 1000 респондентів, а Active Group — комбіноване опитування (онлайн-панель SunFlower та телефон) на 2000 респондентів.

Нагадаємо, що на початку жовтня в Україні провели опитування щодо довіри до президента Володимира Зеленського.

Також Новини.LIVE запитали в громадян, чи підтримують вони ідею проведення виборів президента в Україні наступного року.