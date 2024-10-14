Довіра до Володимира Зеленського — опитування серед українців

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Ebrahim Noroozi/Pool via REUTERS

В Україні провели опитування щодо довіри до Президента Володимира Зеленського. З травня показники майже не змінилися.

Про це повідомляє Київський міжнародний інститут соціології у понеділок, 14 жовтня.

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Довіра до Зеленського

Соціологи відзначають, що після президентських та парламентських виборів 2019 року рівень довіри до Зеленського серед українців сягав 80%. Проте до лютого 2022 року цей показник поступово впав до 37%. Зазначається, що перед початком російського вторгнення вже більше людей почали висловлювати недовіру.

Однак після початку повномасштабної війни рівень довіри до Зеленського зріс до 90%. А вже до кінця грудня 2023 року він знизився до 77%, до лютого 2024 року — до 64%, а до травня 2024 року — до 59%. Протягом періоду з травня по вересень 2024 року показники майже не змінилися.

Опитування серед українців. Фото: скриншот

Заступник директора КМІС Антон Грушецький каже, що в Україні зберігається значна довіра до Зеленського, особливо з урахуванням складнощів воєнного часу, невизначеного майбутнього та можливих окремих невдач у діяльності владної команди.

"При цьому ситуація дуже динамічна і вже істотна частка населення хитається від довіри до недовіри залежно від поточних подій та рішень президента і його команди", — сказав він.

Нагадаємо, Новини.LIVE запитали у львів'ян, чи підтримують вони ідею проведення виборів президента в Україні наступного року.

Також в Україні провели опитування, в якому 23% респондентів висловили готовність приєднатися до Сил оборони за певних умов.