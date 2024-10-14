Доверие к Владимиру Зеленскому — опрос среди украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Ebrahim Noroozi/Pool via REUTERS

В Украине провели опрос о доверии к Президенту Владимиру Зеленскому. С мая показатели почти не изменились.

Об этом сообщает Киевский международный институт социологии в понедельник, 14 октября.

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Доверие к Зеленскому

Социологи отмечают, что после президентских и парламентских выборов 2019 года уровень доверия к Зеленскому среди украинцев достигал 80%. Однако к февралю 2022 года этот показатель постепенно упал до 37%. Отмечается, что перед началом российского вторжения уже больше людей начали выражать недоверие.

Однако после начала полномасштабной войны уровень доверия к Зеленскому вырос до 90%. А уже к концу декабря 2023 года он снизился до 77%, к февралю 2024 года — до 64%, а к маю 2024 года — до 59%. В течение периода с мая по сентябрь 2024 года показатели почти не изменились.

Опрос среди украинцев. Фото: скриншот

Заместитель директора КМИС Антон Грушецкий говорит, что в Украине сохраняется значительное доверие к Зеленскому, особенно с учетом сложностей военного времени, неопределенного будущего и возможных неудач в деятельности команды власти.

"При этом ситуация очень динамичная и уже существенная доля населения качается от доверия до недоверия в зависимости от текущих событий и решений президента и его команды", — сказал он.

Напомним, Новини.LIVE спросили у львовян, поддерживают ли они идею проведения выборов президента в Украине в следующем году.

Также в Украине провели опрос, в котором 23% респондентов выразили готовность присоединиться к Силам обороны при определенных условиях.