Кого больше всего поддерживают украинцы — опрос ФГИ

Кому среди власти больше всего доверяют украинцы — опрос
В Украине во время полномасштабной войны знание о настроениях общества как никогда важно, ведь это помогает понять, в какую сторону движется государство. Таким образом, ожидаемо, что украинцы больше всего доверяют действующему военно-политическому руководству страны — послу Украины в Великобритании Валерию Залужному, главе Главного управления разведки Кириллу Буданову и президенту Владимиру Зеленскому.
Об этом сообщает благотворительная организация "Фонд исследований будущего" со ссылкой на опрос населения по поводу влияния лидеров мнений.
Кого больше всего поддерживают украинцы
"В рамках исследований был замерен уровень доверия к нескольким ключевым деятелям и влиятельным лицам. В частности, внимание было сосредоточено на доверии к Владимиру Зеленскому, Петру Порошенко, Сергею Притуле, Юлии Тимошенко, Валерию Залужному, Александру Сырскому и Кириллу Буданову", — отмечают в Фонде.
Согласно проведенным опросам, общество больше всего доверяет Залужному, Буданову и Зеленскому, у которых баланс доверия/недоверия является положительным. В то же время, военные лидеры значительно опережают по этому показателю: Залужному доверяют 59% респондентов, Буданову — 33,7%, тогда как Зеленскому — только 4,7%.
По поводу других представителей военно-политической элиты общества — показатели баланса доверия отрицательные. Неплохая ситуация с показателями действующего Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, у которого баланс доверия/недоверия составил лишь -6,6%, а вот у политиков "старой школы" — экс-президента Украины Петра Порошенко и народного депутата Юлии Тимошенко — всего -55,1% и -71,1% соответственно.
В общем, учитывая, что Залужный ныне посол в Великобритании, самый высокий уровень доверия имеет Буданов. Это неудивительно, что в военное время эффективный глава разведки с успехами под его руководством пользуется высокой поддержкой населения.
Фонд заказал исследования у двух украинских социологических компаний. Info Sapiens провела телефонный опрос на 1000 респондентов, а Active Group — комбинированный опрос (онлайн-панель SunFlower и телефон) на 2000 респондентов.
Напомним, что в начале октября в Украине провели опрос по доверию к президенту Владимиру Зеленскому.
Также Новини.LIVE спросили у граждан, поддерживают ли они идею проведения выборов президента в Украине в следующем году.
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