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Кому среди власти больше всего доверяют украинцы — опрос

31 октября 2024 14:05
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор
Кого больше всего поддерживают украинцы — опрос ФГИ
Президент Украины Владимир Зеленский на совещании. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор

В Украине во время полномасштабной войны знание о настроениях общества как никогда важно, ведь это помогает понять, в какую сторону движется государство. Таким образом, ожидаемо, что украинцы больше всего доверяют действующему военно-политическому руководству страны — послу Украины в Великобритании Валерию Залужному, главе Главного управления разведки Кириллу Буданову и президенту Владимиру Зеленскому.

Об этом сообщает благотворительная организация "Фонд исследований будущего" со ссылкой на опрос населения по поводу влияния лидеров мнений.

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Кого больше всего поддерживают украинцы

"В рамках исследований был замерен уровень доверия к нескольким ключевым деятелям и влиятельным лицам. В частности, внимание было сосредоточено на доверии к Владимиру Зеленскому, Петру Порошенко, Сергею Притуле, Юлии Тимошенко, Валерию Залужному, Александру Сырскому и Кириллу Буданову", — отмечают в Фонде.

Согласно проведенным опросам, общество больше всего доверяет Залужному, Буданову и Зеленскому, у которых баланс доверия/недоверия является положительным. В то же время, военные лидеры значительно опережают по этому показателю: Залужному доверяют 59% респондентов, Буданову — 33,7%, тогда как Зеленскому — только 4,7%.

Рейтинг довіри українців до лідерів думок. Фото: скриншот
Рейтинг доверия украинцев к лидерам мнений.
Фото: скриншот

По поводу других представителей военно-политической элиты общества — показатели баланса доверия отрицательные. Неплохая ситуация с показателями действующего Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, у которого баланс доверия/недоверия составил лишь -6,6%, а вот у политиков "старой школы" — экс-президента Украины Петра Порошенко и народного депутата Юлии Тимошенко — всего -55,1% и -71,1% соответственно.

В общем, учитывая, что Залужный ныне посол в Великобритании, самый высокий уровень доверия имеет Буданов. Это неудивительно, что в военное время эффективный глава разведки с успехами под его руководством пользуется высокой поддержкой населения.

Рейтинг довіри українців до лідерів думок. Фото: скриншот
Рейтинг доверия украинцев к лидерам мнений.
Фото: скриншот

Фонд заказал исследования у двух украинских социологических компаний. Info Sapiens провела телефонный опрос на 1000 респондентов, а Active Group — комбинированный опрос (онлайн-панель SunFlower и телефон) на 2000 респондентов.

Напомним, что в начале октября в Украине провели опрос по доверию к президенту Владимиру Зеленскому.

Также Новини.LIVE спросили у граждан, поддерживают ли они идею проведения выборов президента в Украине в следующем году.

Владимир Зеленский Кирилл Буданов украинцы опрос Валерий Залужный

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