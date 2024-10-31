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Кому найбільше довіряють українці серед правоохоронців — деталі

31 жовтня 2024 16:42
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Довіра до правоохоронців в Україні 2024 — опитування показало неочікуваний результат
Військовослужбовці Національної гвардії. Фото: пресслужба НГУ
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Найбільший рівень довіри серед правоохоронних органів українці висловлюють Національній гвардії та Службі безпеки. Проте є деякі правоохоронні органи, які дещо втратили підтримку громадян.

Про це свідчать дані опитування соціологічної групи "Рейтинг".

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Згідно з останнім соціологічним опитуванням, найбільший рівень довіри серед правоохоронних органів українці висловлюють Національній гвардії України (86%), яка суттєво покращила свій показник порівняно з минулим роком (72%).

Друге місце за довірою посідає Служба безпеки України — їй довіряють 73% опитаних, що також на 14% більше, ніж торік.

Опитування Рейтнг
Найбільше українці довіряють Нацгвардії та СБУ. Фото: Рейтинг

Державна прикордонна служба має підтримку 54% респондентів, водночас 42% опитаних висловили недовіру.

Національна поліція та Міністерство внутрішніх справ отримали по 48% довіри, але поліції не довіряють 51%, а МВС — 38% опитаних.

Рівень довіри до поліції знизився порівняно з 2023 роком, коли цей показник становив 56%.

Довіра до поліції, СБУ та Нацгвардії 2024
Рівень довіри до поліції знизився. Фото: Рейтинг

Державному бюро розслідувань довіряє 45% українців, а 50% висловлюють недовіру.

Рівень довіри до Національного антикорупційного бюро, Генеральної прокуратури та Державної митної служби становить близько 33%, тоді як понад 60% опитаних виявили недовіру до цих установ.

Найнижчий рівень довіри серед усіх інституцій отримала судова влада: лише 25% респондентів їй довіряють, тоді як 72% висловлюють недовіру.

Рівень довіри до поліції в Україні 2024 Рейтинг опитування
Найнижчий рівень довіри отримала судова влада. Фото: Рейтинг

Нагадаємо, в опитуванні благодійної організації "Фонд досліджень майбутнього" українці розповіли, що серед влади найбільше довіряють чинному військовому-політичному керівництву країни — послу України в Великій Британії Валерію Залужному, голові Головного управління розвідки Кирилу Буданову і президенту Володимиру Зеленському.

А Новини.LIVE запитали в громадян, чи підтримують вони ідею проведення виборів президента в Україні наступного року. 

СБУ соцопитування Нацполіція ДПСУ опитування Нацгвардія

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