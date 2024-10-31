Довіра до правоохоронців в Україні 2024 — опитування показало неочікуваний результат

Кому найбільше довіряють українці серед правоохоронців — деталі
Найбільший рівень довіри серед правоохоронних органів українці висловлюють Національній гвардії та Службі безпеки. Проте є деякі правоохоронні органи, які дещо втратили підтримку громадян.
Про це свідчать дані опитування соціологічної групи "Рейтинг".
Довіра українців до правоохоронних органів
Згідно з останнім соціологічним опитуванням, найбільший рівень довіри серед правоохоронних органів українці висловлюють Національній гвардії України (86%), яка суттєво покращила свій показник порівняно з минулим роком (72%).
Друге місце за довірою посідає Служба безпеки України — їй довіряють 73% опитаних, що також на 14% більше, ніж торік.
Державна прикордонна служба має підтримку 54% респондентів, водночас 42% опитаних висловили недовіру.
Національна поліція та Міністерство внутрішніх справ отримали по 48% довіри, але поліції не довіряють 51%, а МВС — 38% опитаних.
Рівень довіри до поліції знизився порівняно з 2023 роком, коли цей показник становив 56%.
Державному бюро розслідувань довіряє 45% українців, а 50% висловлюють недовіру.
Рівень довіри до Національного антикорупційного бюро, Генеральної прокуратури та Державної митної служби становить близько 33%, тоді як понад 60% опитаних виявили недовіру до цих установ.
Найнижчий рівень довіри серед усіх інституцій отримала судова влада: лише 25% респондентів їй довіряють, тоді як 72% висловлюють недовіру.
Нагадаємо, в опитуванні благодійної організації "Фонд досліджень майбутнього" українці розповіли, що серед влади найбільше довіряють чинному військовому-політичному керівництву країни — послу України в Великій Британії Валерію Залужному, голові Головного управління розвідки Кирилу Буданову і президенту Володимиру Зеленському.
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