Доверие к правоохранителям в Украине 2024 — опрос показал неожиданный результат

Военнослужащие Национальной гвардии. Фото: пресс-служба НГУ

Наибольший уровень доверия среди правоохранительных органов украинцы выражают Национальной гвардии и Службе безопасности. Однако есть структуры, поддержка которых знизилась.

Об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы "Рейтинг".

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Согласно последнему социологическому опросу, наибольший уровень доверия среди правоохранительных органов украинцы выражают Национальной гвардии Украины (86%), которая существенно улучшила свой показатель по сравнению с прошлым годом (72%).

Второе место по доверию занимает Служба безопасности Украины — ей доверяют 73% опрошенных, что также на 14% больше, чем в прошлом.

Больше всего украинцы доверяют Нацгвардии и СБУ. Фото: Рейтинг

Государственную пограничную службу поддерживает 54% респондентов, в то же время 42% опрошенных выразили недоверие.

Национальная полиция и Министерство внутренних дел получили по 48% доверия, но полиции не доверяют 51%, а МВД — 38% опрошенных.

Уровень доверия к полиции снизился по сравнению с 2023 годом, когда этот показатель составлял 56%.

Уровень доверия к полиции снизился. Фото: Рейтинг

Государственному бюро расследований доверяют 45% украинцев, а 50% выражают недоверие.

Уровень доверия к Национальному антикоррупционному бюро, Генеральной прокуратуре и Государственной таможенной службе составляет около 33%, в то время как более 60% опрошенных говорят о недоверии к этим учреждениям.

Самый низкий уровень доверия среди всех институтов получили судебные власти: только 25% респондентов ей доверяют, в то время как 72% выражают недоверие.

Самый низкий уровень доверия получили судебные власти. Фото: Рейтинг

Напомним, в опросе благотворительной организации "Фонд исследований будущего" украинцы рассказали, что среди властей больше всего доверяют действующему военно-политическому руководству страны — послу Украины в Великобритании Валерию Залужному, главе Главного управления разведки Кириллу Буданову и президенту Владимиру Зеленскому.

А Новини.LIVE спросили у граждан, поддерживают ли они идею проведения выборов президента в Украине в следующем году.