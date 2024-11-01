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Bloomberg обновил рейтинг 500 самых богатых людей планеты

1 ноября 2024 11:42
Анастасия Постоенко - Редактор
Bloomberg обновил рейтинг самых богатых людей мира
Таблица доходов. Фото: Pixabay
Анастасия Постоенко - Редактор

Агентство Bloomberg обновило свой рейтинг 500 самых богатых людей планеты. Оказалось, что украинцы не попали в список, а российские олигархи вместо этого обогатились.

Таблица появилась на сайте Bloomberg.

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Отметим, что американцы заняли 14 первых позиций из 16. На первом месте оказался Илон Маск. Его состояние оценили в 263 млрд долларов, а за год он обогатился на 33,5 млрд долларов.

На второй позиции разместили основателя Amazon Джеффа Безоса, который в общем владеет состоянием в 209 млрд долларов, а заработал он 32,2 млрд. долларов.

Тройку запер Марк Цукерберг. Он владеет состоянием более чем в 201 млрд долларов и заработал 72,9 млрд. долларов.

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Рейтинг Bloomberg. Фото: скриншот
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Рейтинг Bloomberg. Фото: скриншот
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Рейтинг Bloomberg. Фото: скриншот
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Рейтинг Bloomberg. Фото: скриншот

Отметим, что российские богачи только увеличили свои доходы за год в общей сложности на 26 млрд долларов. Самым богатым сейчас является Владимир Потанин, которому принадлежит "Интеррос" и владеет состоянием в 32,2 млрд долларов. Он за год заработал 1,1 млрд. долларов. На второй позиции богачей среди россиян есть Владимир Лысин, которому принадлежит "НЛМК" — его состояние оценили в 28,8 млрд долларов, а за год он заработал 4,8 миллиарда. Третьим оказался Алексей Мордашов, который занимается "Северсталь" — его состояние составляет 25,6 млрд долларов, а за год он заработал 4,7 миллиарда долларов. Всего в списке от Bloomberg есть девять россиян, а украинцы в рейтинг не попали.

Напомним, социологическая группа "Рейтинг" опросил граждан относительно их уровня доверия к правоохранительным органам. Также стало известно, кому украинцы больше всего доверяют из представителей власти.

рейтинг Bloomberg миллиардеры доходы миллионеры

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