Bloomberg обновил рейтинг самых богатых людей мира

Bloomberg обновил рейтинг 500 самых богатых людей планеты
Агентство Bloomberg обновило свой рейтинг 500 самых богатых людей планеты. Оказалось, что украинцы не попали в список, а российские олигархи вместо этого обогатились.
Таблица появилась на сайте Bloomberg.
Рейтинг самых богатых миллиардеров от Bloomberg
Отметим, что американцы заняли 14 первых позиций из 16. На первом месте оказался Илон Маск. Его состояние оценили в 263 млрд долларов, а за год он обогатился на 33,5 млрд долларов.
На второй позиции разместили основателя Amazon Джеффа Безоса, который в общем владеет состоянием в 209 млрд долларов, а заработал он 32,2 млрд. долларов.
Тройку запер Марк Цукерберг. Он владеет состоянием более чем в 201 млрд долларов и заработал 72,9 млрд. долларов.
Отметим, что российские богачи только увеличили свои доходы за год в общей сложности на 26 млрд долларов. Самым богатым сейчас является Владимир Потанин, которому принадлежит "Интеррос" и владеет состоянием в 32,2 млрд долларов. Он за год заработал 1,1 млрд. долларов. На второй позиции богачей среди россиян есть Владимир Лысин, которому принадлежит "НЛМК" — его состояние оценили в 28,8 млрд долларов, а за год он заработал 4,8 миллиарда. Третьим оказался Алексей Мордашов, который занимается "Северсталь" — его состояние составляет 25,6 млрд долларов, а за год он заработал 4,7 миллиарда долларов. Всего в списке от Bloomberg есть девять россиян, а украинцы в рейтинг не попали.
Напомним, социологическая группа "Рейтинг" опросил граждан относительно их уровня доверия к правоохранительным органам. Также стало известно, кому украинцы больше всего доверяют из представителей власти.
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