Борис Приходько заработал сотни миллионов гривен во время войны — расследование

Эксзамглавы НБУ Борис Приходько. Фото: УНИАН

Бывший нацбанкир времен правления президента-беглеца Виктора Януковича, а ныне народный депутат от Черниговщины Борис Приходько обогатился на сотни миллионов гривен за время войны, и его состояние только продолжает расти. Интересно, что политик не стесняется показывать свой роскошный образ жизни.

Об этом сообщают журналисты "СТОП Коррупции" в расследовании.

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Борис Приходько зарабатывает миллионы

Как отметили журналисты, в последней из деклараций Борис Приходько указал, что официально заработал 228 млн гривен якобы благодаря операциям с государственными ценными бумагами, что почти в 90 раз превышает уровень его доходов, когда он только начал политическую карьеру. Отметим, что он считается причастным к исчезновению 2 млрд гривен из Аграрного фонда во времена президентства Виктора Януковича.

Кроме того, нардеп декларирует дорогие элитные автомобили, драгоценности, произведения искусства, иконы, часы и не только.

Журналисты напомнили, что Борис Приходько начал свою карьеру в банке "Украина", а затем в банке "Крещатик". Оба финансовых учреждения сейчас банкроты.

В 2012 году Борис Приходько получил должность первого замглавы Национального банка Украины. Следствие установило, что незадолго до Евромайдана руководство Аграрного фонда с участием Бориса Приходько разместило более 2 млрд гривен на депозитах в "Брокбизнесбанке", владельцем которого является олигарх Сергей Курченко, приближенный к семье Януковича. Впоследствии "Брокбизнесбанк" также обанкротился, а деньги тайным образом "исчезли". Журналисты отметили, что долги Аграрного фонда до сих пор не возмещены.

Несмотря на этот скандал, Борис Приходько выиграл выборы в Прилуках.

Семья Бориса Приходько владеет состоянием

Состояние семьи Бориса Приходько тоже немалое. Его жена Марина и сын владеют аграрным предприятием ООО "СОВЕР", которое имеет в собственности 135 земельных участков.

Напомним, Bloomberg обнародовал обновленный собственный рейтинг самых богатых людей мира, где стало известно, что российские олигархи обогатились.

Также в начале октября в Украине национализировали шесть компаний, которые контролировал российский олигарх Мирон Гориловский.