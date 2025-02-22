Одиннадцатая годовщина падения режима Януковича — как это происходило

Бывший беглый президент Украины Виктор Янукович. Фото: скриншот из видео

В этот день, 22 февраля 2014 года, 11 лет назад, Украина пережила один из важнейших моментов своей современной истории. В частности, Верховная Рада отстранила Януковича от должности, уволила Тимошенко, сменила спикера и назначила нового главу МВД, а Самооборона Майдана взяла под контроль административные здания в центре Киева.

Как происходило падение режима беглого президента Украины Виктора Януковича, рассказывает Новини.LIVE.

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Падение режима Януковича в 2014 году

Как известно, в ночь с 21 на 22 февраля 2014 года, Виктор Янукович покинул Киев и перестал выходить на связь. Утром 22 февраля, после появления информации о его исчезновении, тысячи активистов, журналистов и волонтеров прибыли в Межигорье, чтобы проверить эти данные.

Активисты, журналисты и волонтеры в Межигорье. Фото: Укринформ

На тот момент президентская резиденция была полностью покинута. В Днепре плавали кипы документов, на записях камер наблюдения зафиксировали, как ночью отсюда спешно уезжали грузовики с ценностями. Эти кадры стали символом падения режима Януковича.

В тот же день в Верховной Раде состоялось внеочередное заседание. Депутаты приняли решение об отставке председателя парламента Владимира Рыбака и его заместителя Игоря Калетника, признав, что правящая коалиция фактически прекратила существование. Новым спикером был избран Александр Турчинов, который уже на следующий день стал исполняющим обязанности президента Украины.

Александр Турчинов. Фото: Укринформ

Через несколько дней, 25 февраля, Верховная Рада предоставила Турчинову право подписывать законы, а его временные полномочия продолжались до 7 июня 2014 года, когда на пост президента официально вступил Петр Порошенко, победив на досрочных выборах.

Ключевым решением парламента 22 февраля стало голосование за отстранение Виктора Януковича с должности президента. 328 народных депутатов поддержали постановление, аргументируя это фактом его самоустранения от исполнения обязанностей. Были назначены досрочные выборы главы государства на 25 мая 2014 года.

Уже через два дня, 24 февраля, Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело против Януковича за массовые убийства мирных граждан во время протестов и объявила его в розыск.

В тот же день Верховная Рада приняла ряд важных кадровых решений. Министерство внутренних дел возглавил Арсен Аваков, депутаты выразили недоверие генеральному прокурору Виктору Пшонке, а также приняли постановление, которое позволяло освободить Юлию Тимошенко. Вечером 22 февраля она покинула больницу в Харькове и отправилась в Киев. По приезду она выступила со сцены Майдана.

Юлия Тимошенко на Майдане. Фото: Укринформ

Напомним, что в июле 2024 года, Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) передало арестованное имущество Януковича из "Межигорья" в государственное управление. Это означает, что все доходы от деятельности комплекса начали поступать в государственный бюджет.

Также мы писали, что бывший нацбанкир времен Януковича, а ныне нардеп от Черниговской области Борис Приходько, обогатился на сотни млн гривен за время войны.