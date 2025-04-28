Виктора Януковича осудили на 15 лет — детали от судьи

Януковича приговорили к 15 годам тюрьмы — по какому делу
Экс-президента Виктора Януковича приговорили к 15 годам тюрьмы за побег из Украины. Кроме того, ему инкриминируют подстрекательство к дезертирству. Еще 10 лет лишения свободы получил бывший заместитель начальника УГО Украины Константин Кобзарь.
Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора в понедельник, 28 апреля.
Осуждение Януковича
В ОГП сообщили, что Подольский районный суд Киева вынес приговор Януковичу и бывшему заместителю начальника Управления государственной охраны Украины Константину Кобзарю. Так, их признали виновными и назначили такие наказания:
- Виктору Януковичу — 15 лет лишения свободы за организацию незаконной переправки лиц через государственную границу Украины и подстрекательство к дезертирству;
- Константину Кобзарю — 10 лет лишения свободы за организацию незаконной переправки лиц через государственную границу Украины и дезертирство.
Отмечается, что в суде прокуроры доказали, что 23 февраля 2014 года Янукович в сговоре с бывшим начальником СБУ и представителями России незаконно выехал из Украины воздушным путем и организовал переправку не менее 20 человек из числа близкого окружения и военнослужащих УГО.
По данным правоохранителей, их полет осуществлялся вне КПП через государственную границу для воздушного сообщения. Они вылетели на трех российских военных вертолетах под управлением летчика-пилота вооруженных сил РФ с окраины села Урзуф Мангушского района Донецкой области в направлении России к военному аэродрому в городе Ейск.
Сообщники пробыли там не долго, а затем улетели в Анапу. Однако путешествие на этом не закончилось, ведь оттуда ВС РФ предоставили президенту-беглецу и его сообщникам военно-транспортный самолет и они направились к военному аэродрому "Гвардейское" на территории Крыма.
"В дальнейшем экс-президент принял решение при содействии ВС РФ окончательно покинуть Украину. Находясь на территории воинской части черноморского флота России в районе Казачьей бухты в Севастополе, он подстрекал военнослужащих УГО Украины, которые обеспечивали его личную охрану, к дезертирству и выезду в Россию. Из Автономной Республики Крым экс-президента вывозили морским путем российские военные", — говорится в сообщении.
По данным ОГП, в результате вместе с экс-президентом морским судном из Севастополя в Россию выехала часть работников госохраны. На военную службу они не вернулись.
Правоохранители также напомнили, что это уже второй приговор Януковичу. Впервые его осудили в январе 2019 года за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны. Тогда ему назначили 13 лет лишения свободы.
Напомним, в мае 2024 года СМИ сообщили, что Янукович впервые за два года прилетел в Беларусь. Цель его визита была неизвестна.
Также мы писали, что в июле 2024 года АРМА передало арестованное имущество Януковича из "Межигорья" в государственное управление.
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