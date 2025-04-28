Виктора Януковича осудили на 15 лет — детали от судьи

Экс-президент Украины Виктор Янукович. Фото: росСМИ

Экс-президента Виктора Януковича приговорили к 15 годам тюрьмы за побег из Украины. Кроме того, ему инкриминируют подстрекательство к дезертирству. Еще 10 лет лишения свободы получил бывший заместитель начальника УГО Украины Константин Кобзарь.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора в понедельник, 28 апреля.

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Осуждение Януковича

В ОГП сообщили, что Подольский районный суд Киева вынес приговор Януковичу и бывшему заместителю начальника Управления государственной охраны Украины Константину Кобзарю. Так, их признали виновными и назначили такие наказания:

Виктору Януковичу — 15 лет лишения свободы за организацию незаконной переправки лиц через государственную границу Украины и подстрекательство к дезертирству;

Константину Кобзарю — 10 лет лишения свободы за организацию незаконной переправки лиц через государственную границу Украины и дезертирство.

Заседание суда по делу Януковича. Фото: ОГП

Отмечается, что в суде прокуроры доказали, что 23 февраля 2014 года Янукович в сговоре с бывшим начальником СБУ и представителями России незаконно выехал из Украины воздушным путем и организовал переправку не менее 20 человек из числа близкого окружения и военнослужащих УГО.

По данным правоохранителей, их полет осуществлялся вне КПП через государственную границу для воздушного сообщения. Они вылетели на трех российских военных вертолетах под управлением летчика-пилота вооруженных сил РФ с окраины села Урзуф Мангушского района Донецкой области в направлении России к военному аэродрому в городе Ейск.

Сообщники пробыли там не долго, а затем улетели в Анапу. Однако путешествие на этом не закончилось, ведь оттуда ВС РФ предоставили президенту-беглецу и его сообщникам военно-транспортный самолет и они направились к военному аэродрому "Гвардейское" на территории Крыма.

Заседание суда в Киеве. Фото: ОГП

"В дальнейшем экс-президент принял решение при содействии ВС РФ окончательно покинуть Украину. Находясь на территории воинской части черноморского флота России в районе Казачьей бухты в Севастополе, он подстрекал военнослужащих УГО Украины, которые обеспечивали его личную охрану, к дезертирству и выезду в Россию. Из Автономной Республики Крым экс-президента вывозили морским путем российские военные", — говорится в сообщении.

По данным ОГП, в результате вместе с экс-президентом морским судном из Севастополя в Россию выехала часть работников госохраны. На военную службу они не вернулись.

Правоохранители также напомнили, что это уже второй приговор Януковичу. Впервые его осудили в январе 2019 года за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны. Тогда ему назначили 13 лет лишения свободы.

Напомним, в мае 2024 года СМИ сообщили, что Янукович впервые за два года прилетел в Беларусь. Цель его визита была неизвестна.

Также мы писали, что в июле 2024 года АРМА передало арестованное имущество Януковича из "Межигорья" в государственное управление.