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Поставили крапку — в ОГП заявили про деталі втечі Януковича

28 квітня 2025 14:14
Карина Приходько - Редактор
Янукович Віктор — в ОГП висловились про вирок експрезиденту
Експрезидент України Віктор Янукович. Фото: росЗМІ
Карина Приходько - Редактор

Для того, щоб оголосити вирок колишньому президенту Віктору Януковичу, правоохоронці відтворили події 2014 року. Вирок президенту-втікачу цілком заслужений та поставив крапку у багатьох питаннях. 

Про це заявив заступник начальника Департаменту у справах Майдану Офісу Генпрокурора Денис Іванов у понеділок, 28 квітня. 

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Іванов наголосив, що цей вирок "юридично поставив крапку" у питаннях — як саме, коли і з ким Янукович залишав територію України. 

"Під час досудового розслідування встановлено і доведено в суді, що він зробив це незаконно, підбуривши військовослужбовців УДО до вчинення дезертирства, переправивши їх та близьких осіб зі свого оточення через держкордон", — йдеться у повідомленні.

Посадовець додав, що за результатами судового розгляду слідство відтворило події 2014 року. Правоохоронці встановили маршрут, дати, час пересування та осіб, які переміщувалися. Всі ті події відбувалися у супроводі спецслужб і збройних сил Росії.

Нагадаємо, 28 квітня Віктора Януковича засудили до 15 років в'язниці. Тюремний термін також отримав колишній заступник начальника УДО Костянтин Кобзар. 

Правоохоронці також знають, де зараз перебуває президент-втікач. Він ховається в елітному російському селі. 

суд Віктор Янукович Україна Офіс генерального прокурора Росія
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