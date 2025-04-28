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Поставили точку — в ОГП заявили о деталях побега Януковича

28 апреля 2025 14:14
Карина Приходько - Редактор
Янукович Виктор — в ОГП высказались о приговоре экс-президенту
Экс-президент Украины Виктор Янукович. Фото: росСМИ
Карина Приходько - Редактор

Для того, чтобы объявить приговор бывшему президенту Виктору Януковичу, правоохранители воссоздали события 2014 года. Приговор президенту-беглецу вполне заслужен и поставил точку во многих вопросах.

Об этом заявил заместитель начальника Департамента по делам Майдана Офиса Генпрокурора Денис Иванов в понедельник, 28 апреля.

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Иванов отметил, что этот приговор "юридически поставил точку" в вопросах — как именно, когда и с кем Янукович покидал территорию Украины.

"Во время досудебного расследования установлено и доказано в суде, что он сделал это незаконно, подстрекая военнослужащих УГО к совершению дезертирства, переправив их и близких лиц из своего окружения через госграницу", — говорится в сообщении.

Чиновник добавил, что по результатам судебного разбирательства следствие воссоздало события 2014 года. Правоохранители установили маршрут, даты, время передвижения и лиц, которые перемещались. Все те события происходили в сопровождении спецслужб и вооруженных сил России.

Напомним, 28 апреля Виктора Януковича приговорили к 15 годам тюрьмы. Тюремный срок также получил бывший заместитель начальника УГО Константин Кобзарь.

Правоохранители также знают, где сейчас находится беглый президент. Он скрывается в элитном российском селе.

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