Головна Новини дня Янукович просив скасувати санкції проти нього — що вирішив суд

Янукович просив скасувати санкції проти нього — що вирішив суд

Ua ru
Дата публікації: 10 вересня 2025 21:32
Янукович програв суд в ЄС щодо скасування санкцій
Експрезидент України Віктор Янукович. Фото: росЗМІ

Найвищий суд Європейського Союзу не задовольнив апеляції колишнього президента України Віктора Януковича щодо виключення із санкційних списків ЄС. Хоча президент-втікач стверджував, що проти нього немає конкретних доказів.

Про це повідомляє Politico у середу, 10 вересня.

Читайте також:

Санкції проти Януковича — що відомо

Вперше Європейський Союз покарав Януковича санкціями у 2014 році, а потім — у 2022 році після початку повномасштабної війни Росії проти України. ЄС аргументував це тим, що дії Януковича як тодішнього президента явно посприяли дестабілізації ситуації в Україні, відтак були підстави включити його до відповідного санкційного списку.

Суд врахував, що Янукович не відмовився від союзу з РФ після подій 2014 року, а також відзначив його роль у березні 2022 року, коли російські війська стояли під Києвом. 

Крім того, суд відхилив апеляцію Олександра Януковича щодо накладених на нього санкцій ЄС за бізнес на окупованих Росією територіях. 

Нагадаємо, нещодавно Янукович, який втік з України у лютому 2014 року, раптово заговорив після років затишшя. Він заявив, що цілеспрямовано працював над зближенням України з ЄС, але європейці "поводилися некоректно та зверхньо".

Також ми писали, де зараз перебуває Янукович.

Європейський союз санкції суд Віктор Янукович президент
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
