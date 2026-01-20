Відео
Головна Новини дня Янукович отримав 15 років за ґратами в ще одній справі — деталі

Янукович отримав 15 років за ґратами в ще одній справі — деталі

Ua ru
Дата публікації: 20 січня 2026 17:35
Справа Януковича - експрезидент отримав 15 років за ґратами в ще одній справі
Експрезидент України Віктор Янукович. Фото: росЗМІ

Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) оголосив вирок колишньому Президенту України — Віктору Януковичу. Це стосується справі про заволодіння земельною ділянкою лісового фонду на території Сухолуцької сільради Київської області.

Про це повідомляє САП у Telegram у вівторок, 20 січня.

Деталі справи

Суд визнав експрезидента винуватим у заволодінні 17,5 гектарами лісової землі орієнтовною вартістю понад 22 млн грн, що кваліфікується за ч. 5 ст. 191 КК України.

Колишньому главі держави призначено покарання у вигляді 15 років позбавлення волі, із позбавленням права обіймати державні та місцеві посади або виконувати адміністративні функції строком на три роки та конфіскацією всього належного йому майна.

Його спільника визнано винуватим за ч. 5 ст. 27 і ч. 5 ст. 191 КК України, проте суд звільнив його від покарання у зв’язку із закінченням строків притягнення до відповідальності.

Вирок набирає законної сили через тридцять днів, якщо не буде оскаржено в апеляційному порядку.

Янукович отримав 15 років за ґратами в ще одній справі — деталі - фото 2
Вирок Януковичу. Фото: САП

Нагадаємо, що у грудні набрав законної сили вирок колишньому Президенту України Віктору Януковичу, який втік з країни.

А до цього найвищий суд ЄС не підтримав апеляції Януковича щодо скасування його внесення до санкційних списків.

Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
