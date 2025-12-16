Вирок Януковичу набрав законної сили — скільки років ув’язнення

Віктор Янукович. Фото: УНІАН

Вирок четвертому Президенту України Віктору Януковичу, який втік з країни, набрав законної сили. Йдеться про 15 років позбавлення волі.

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора у Telegram у вівторок, 16 грудня.

Вирок Віктору Януковичу

"Під час апеляційного розгляду прокурори Офісу Генерального прокурора забезпечили позицію обвинувачення, у результаті чого вирок суду стосовно четвертого Президента України та колишнього заступника начальника Управління державної охорони України — начальника Служби безпеки Президента України набрав законної сили", — йдеться у повідомленні.

Київський апеляційний суд відхилив апеляції захисту та підтвердив вирок Подільського райсуду Києва.

Згідно з вироком, Януковича засуджено до 15 років позбавлення волі за організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України та підбурювання до дезертирства.

Йому призначено покарання за сукупністю злочинів, зокрема державну зраду та пособництво РФ у веденні агресивної війни проти України, за що Оболонський райсуд Києва 24 січня 2019 року засудив його до 13 років ув’язнення.

Крім того, колишнього заступника начальника УДО України засуджено до десяти років ув’язнення за організацію незаконного переправлення осіб через держкордон та дезертирство.

У суді прокурори довели, що 23 лютого 2014 року Янукович, діючи у змові з колишнім начальником Служби безпеки Президента та за сприяння представників Росії, незаконно перетнув кордон повітряним шляхом, а також організував переправлення щонайменше 20 осіб з-поміж близького оточення та військовослужбовців УДО.

"Політ здійснювався поза пунктами пропуску через державний кордон для повітряного сполучення. Засуджені вилетіли трьома російськими військовими гвинтокрилами під керуванням льотчика ЗС РФ з околиці села Урзуф Мангушського району Донецької області до військового аеродрому в місті Єйськ (РФ). Надалі маршрут пролягав через м. Анапа, а згодом — на військово-транспортному літаку, наданому ЗС РФ, до військового аеродрому "Гвардійське" на території Автономної Республіки Крим", — йдеться у повідомленні.

Згодом президент-втікач вирішив остаточно залишити територію України за сприяння армії Росії. На території військової частини Чорноморського флоту РФ біля Козачої бухти в Севастополі він підбурив військовослужбовців УДО України, що забезпечували його охорону, до дезертирства та переїзду до Росії.

Внаслідок цього частина працівників державної охорони разом із ним морським шляхом виїхала до Росії та на службу більше не повернулася.

"Маршрут пересування президента-втікача територією України та Російської Федерації повністю контролювався й супроводжувався співробітниками Федеральної служби охорони та військовими південного військового округу РФ і погоджувався безпосередньо з президентом Російської Федерації", — йдеться у повідомленні.

Допис Офісу генпрокурора. Фото: скриншот

Нагадаємо, Новини.LIVE пригадували, як 24 вересня 2004 року студент-першокурсник Дмитро Романюк в Івано-Франківську кинув яйцем в Януковича.

Також найвищий суд ЄС відхилив апеляції Януковича щодо скасування його внесення до санкційних списків.