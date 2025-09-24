Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакШтабМандриTravelТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Росіяни атакували ракетами навчальний підрозділ ЗСУ — є загиблі
Головна Новини дня "Яєчний замах" — як 21 рік тому в Януковича жбурнули яйцем

"Яєчний замах" — як 21 рік тому в Януковича жбурнули яйцем

Ua ru
Дата публікації: 24 вересня 2025 14:59
У Віктора Януковича жбурнули яйцем 21 рік тому — відео
"Яєчний замах" на Віктора Януковича. Фото: кадр з відео

24 вересня 2004 року в Івано-Франківську відбувся інцидент, який увійшов в історію як "яєчний замах". Того дня студент-першокурсник Прикарпатського університету Дмитро Романюк жбурнув яйцем у тодішнього прем'єр-міністра України та кандидата в президенти Віктора Януковича.

Новини.LIVE згадують, як це було.

Реклама
Читайте також:

Як стався "яєчний замах" на Януковича

Янукович прибув до Івано-Франківська, аби виступити перед студентами Прикарпатського університету. Коли він виходив із автобуса та прямував до навчального закладу, першокурсник Дмитро Романюк вирішив висловити протест. У руках у хлопця було яйце, яке він жбурнув у прем'єра.

Тоді Янукович раптово зупинився, схопився за серце й театрально знепритомнів. Його миттєво підхопила охорона та занесла до чорного мікроавтобуса.

Правоохоронці намагалися вилучити відео з "замахом" у журналістів, але "5 канал" таки показав його в ефірі.

Команда політика навіть заявляла про "черепно-мозкову травму", однак записи спростували ці слова. Тим часом проти Романюка намагалися порушити справу з можливим покаранням до чотирьох років ув'язнення.

Згодом Дмитро Романюк неодноразово згадував інцидент, називаючи його радше курйозним, ніж героїчним. Він визнавав, що це був смішний, але водночас примітивний крок.

Попри все, "яєчний замах" став однією з найяскравіших подій виборчої кампанії 2004 року та перетворився на символ висміювання політиків у народній культурі.

Нагадаємо, Віктор Янукович після тривалого затишшя вийшов на зв'язок та несподівано заговорив про ЄС.

Крім того, колишній президент України закликав зняти з нього санкції.

Віктор Янукович Івано-Франківськ замах яйця інцидент
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації