У Віктора Януковича жбурнули яйцем 21 рік тому — відео

"Яєчний замах" на Віктора Януковича. Фото: кадр з відео

24 вересня 2004 року в Івано-Франківську відбувся інцидент, який увійшов в історію як "яєчний замах". Того дня студент-першокурсник Прикарпатського університету Дмитро Романюк жбурнув яйцем у тодішнього прем'єр-міністра України та кандидата в президенти Віктора Януковича.

Новини.LIVE згадують, як це було.

Як стався "яєчний замах" на Януковича

Янукович прибув до Івано-Франківська, аби виступити перед студентами Прикарпатського університету. Коли він виходив із автобуса та прямував до навчального закладу, першокурсник Дмитро Романюк вирішив висловити протест. У руках у хлопця було яйце, яке він жбурнув у прем'єра.

Тоді Янукович раптово зупинився, схопився за серце й театрально знепритомнів. Його миттєво підхопила охорона та занесла до чорного мікроавтобуса.

Правоохоронці намагалися вилучити відео з "замахом" у журналістів, але "5 канал" таки показав його в ефірі.

Команда політика навіть заявляла про "черепно-мозкову травму", однак записи спростували ці слова. Тим часом проти Романюка намагалися порушити справу з можливим покаранням до чотирьох років ув'язнення.

Згодом Дмитро Романюк неодноразово згадував інцидент, називаючи його радше курйозним, ніж героїчним. Він визнавав, що це був смішний, але водночас примітивний крок.

Попри все, "яєчний замах" став однією з найяскравіших подій виборчої кампанії 2004 року та перетворився на символ висміювання політиків у народній культурі.

