В Виктора Януковича швырнули яйцом 21 год назад — видео

"Яичное покушение" на Виктора Януковича. Фото: кадр из видео

24 сентября 2004 года в Ивано-Франковске произошел инцидент, который вошел в историю как "яичное покушение". В тот день студент-первокурсник Прикарпатского университета Дмитрий Романюк швырнул яйцом в тогдашнего премьер-министра Украины и кандидата в президенты Виктора Януковича.

Новини.LIVE вспоминают, как это было.

Реклама

Читайте также:

Как произошло "яичное покушение" на Януковича

Янукович прибыл в Ивано-Франковск, чтобы выступить перед студентами Прикарпатского университета. Когда он выходил из автобуса и направлялся в учебное заведение, первокурсник Дмитрий Романюк решил выразить протест. В руках у парня было яйцо, которое он швырнул в премьера.

Тогда Янукович внезапно остановился, схватился за сердце и театрально потерял сознание. Его мгновенно подхватила охрана и занесла в черный микроавтобус.

Правоохранители пытались изъять видео с "покушением" у журналистов, но "5 канал" таки показал его в эфире.

Команда политика даже заявляла о "черепно-мозговой травме", однако записи опровергли эти слова. Тем временем против Романюка пытались возбудить дело с возможным наказанием до четырех лет заключения.

Впоследствии Дмитрий Романюк неоднократно вспоминал инцидент, называя его скорее курьезным, чем героическим. Он признавал, что это был смешной, но в то же время примитивный шаг.

Несмотря на все, "яичное покушение" стало одним из самых ярких событий избирательной кампании 2004 года и превратилось в символ высмеивания политиков в народной культуре.

Напомним, Виктор Янукович после длительного затишья вышел на связь и неожиданно заговорил о ЕС.

Кроме того, бывший президент Украины призвал снять с него санкции.