Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусШтабПутешествияTravelТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня "Яичное покушение" — как 21 год назад в Януковича швырнули яйцом

"Яичное покушение" — как 21 год назад в Януковича швырнули яйцом

Ua ru
Дата публикации 24 сентября 2025 14:59
В Виктора Януковича швырнули яйцом 21 год назад — видео
"Яичное покушение" на Виктора Януковича. Фото: кадр из видео

24 сентября 2004 года в Ивано-Франковске произошел инцидент, который вошел в историю как "яичное покушение". В тот день студент-первокурсник Прикарпатского университета Дмитрий Романюк швырнул яйцом в тогдашнего премьер-министра Украины и кандидата в президенты Виктора Януковича.

Новини.LIVE вспоминают, как это было.

Реклама
Читайте также:

Как произошло "яичное покушение" на Януковича

Янукович прибыл в Ивано-Франковск, чтобы выступить перед студентами Прикарпатского университета. Когда он выходил из автобуса и направлялся в учебное заведение, первокурсник Дмитрий Романюк решил выразить протест. В руках у парня было яйцо, которое он швырнул в премьера.

Тогда Янукович внезапно остановился, схватился за сердце и театрально потерял сознание. Его мгновенно подхватила охрана и занесла в черный микроавтобус.

Правоохранители пытались изъять видео с "покушением" у журналистов, но "5 канал" таки показал его в эфире.

Команда политика даже заявляла о "черепно-мозговой травме", однако записи опровергли эти слова. Тем временем против Романюка пытались возбудить дело с возможным наказанием до четырех лет заключения.

Впоследствии Дмитрий Романюк неоднократно вспоминал инцидент, называя его скорее курьезным, чем героическим. Он признавал, что это был смешной, но в то же время примитивный шаг.

Несмотря на все, "яичное покушение" стало одним из самых ярких событий избирательной кампании 2004 года и превратилось в символ высмеивания политиков в народной культуре.

Напомним, Виктор Янукович после длительного затишья вышел на связь и неожиданно заговорил о ЕС.

Кроме того, бывший президент Украины призвал снять с него санкции.

Виктор Янукович Ивано-Франковск покушение яйца инцидент
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации