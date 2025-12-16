Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Приговор Януковичу вступил в законную силу — о чем идет речь

Приговор Януковичу вступил в законную силу — о чем идет речь

Ua ru
Дата публикации 16 декабря 2025 19:24
Приговор Януковичу вступил в законную силу — сколько лет тюрьмы
Виктор Янукович. Фото: УНИАН

Приговор четвертому Президенту Украины Виктору Януковичу, который сбежал из страны, вступил в законную силу. Речь идет о 15 годах лишения свободы.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора в Telegram во вторник, 16 декабря.

Реклама
Читайте также:

Приговор Виктору Януковичу

"Во время апелляционного рассмотрения прокуроры Офиса Генерального прокурора обеспечили позицию обвинения, в результате чего приговор суда в отношении четвертого Президента Украины и бывшего заместителя начальника Управления государственной охраны Украины — начальника Службы безопасности Президента Украины вступил в законную силу", — говорится в сообщении.

Киевский апелляционный суд отклонил апелляции защиты и подтвердил приговор Подольского райсуда Киева.

Согласно приговору, Янукович приговорен к 15 годам лишения свободы за организацию незаконной переправки лиц через государственную границу Украины и подстрекательство к дезертирству.

Ему назначено наказание по совокупности преступлений, в том числе государственную измену и пособничество РФ в ведении агрессивной войны против Украины, за что Оболонский райсуд Киева 24 января 2019 года приговорил его к 13 годам заключения.

Кроме того, бывший заместитель начальника УГО Украины приговорен к десяти годам заключения за организацию незаконной переправки лиц через госграницу и дезертирство.

В суде прокуроры доказали, что 23 февраля 2014 года Янукович, действуя в сговоре с бывшим начальником Службы безопасности Президента и при содействии представителей России, незаконно пересек границу воздушным путем, а также организовал переправку не менее 20 человек из числа близкого окружения и военнослужащих УГО.

"Полет осуществлялся вне пунктов пропуска через государственную границу для воздушного сообщения. Осужденные вылетели тремя российскими военными вертолетами под управлением летчика ВС РФ с окраины села Урзуф Мангушского района Донецкой области до военного аэродрома в городе Ейск (РФ). В дальнейшем маршрут пролегал через г. Анапа, а затем — на военно-транспортном самолете, предоставленном ВС РФ, до военного аэродрома "Гвардейское" на территории Автономной Республики Крым", — говорится в сообщении.

Впоследствии беглый президент решил окончательно покинуть территорию Украины при содействии армии России. На территории воинской части Черноморского флота РФ возле Казачьей бухты в Севастополе он подстрекал военнослужащих УГО Украины, которые обеспечивали его охрану, к дезертирству и переезду в Россию.

В результате часть работников государственной охраны вместе с ним морским путем выехала в Россию и на службу больше не вернулась.

"Маршрут передвижения президента-беглеца по территории Украины и Российской Федерации полностью контролировался и сопровождался сотрудниками Федеральной службы охраны и военными южного военного округа РФ и согласовывался непосредственно с президентом Российской Федерации", — говорится в сообщении.

null
Пост Офиса генпрокурора. Фото: скриншот
null
Пост Офиса генпрокурора. Фото: скриншот

Напомним, Новини.LIVE вспоминали, как 24 сентября 2004 года студент-первокурсник Дмитрий Романюк в Ивано-Франковске бросил яйцом в Януковича.

Также высший суд ЕС отклонил апелляции Януковича об отмене его внесения в санкционные списки.

суд Виктор Янукович Украина Офис генерального прокурора наказание
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации