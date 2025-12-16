Приговор Януковичу вступил в законную силу — сколько лет тюрьмы

Виктор Янукович. Фото: УНИАН

Приговор четвертому Президенту Украины Виктору Януковичу, который сбежал из страны, вступил в законную силу. Речь идет о 15 годах лишения свободы.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора в Telegram во вторник, 16 декабря.

Приговор Виктору Януковичу

"Во время апелляционного рассмотрения прокуроры Офиса Генерального прокурора обеспечили позицию обвинения, в результате чего приговор суда в отношении четвертого Президента Украины и бывшего заместителя начальника Управления государственной охраны Украины — начальника Службы безопасности Президента Украины вступил в законную силу", — говорится в сообщении.

Киевский апелляционный суд отклонил апелляции защиты и подтвердил приговор Подольского райсуда Киева.

Согласно приговору, Янукович приговорен к 15 годам лишения свободы за организацию незаконной переправки лиц через государственную границу Украины и подстрекательство к дезертирству.

Ему назначено наказание по совокупности преступлений, в том числе государственную измену и пособничество РФ в ведении агрессивной войны против Украины, за что Оболонский райсуд Киева 24 января 2019 года приговорил его к 13 годам заключения.

Кроме того, бывший заместитель начальника УГО Украины приговорен к десяти годам заключения за организацию незаконной переправки лиц через госграницу и дезертирство.

В суде прокуроры доказали, что 23 февраля 2014 года Янукович, действуя в сговоре с бывшим начальником Службы безопасности Президента и при содействии представителей России, незаконно пересек границу воздушным путем, а также организовал переправку не менее 20 человек из числа близкого окружения и военнослужащих УГО.

"Полет осуществлялся вне пунктов пропуска через государственную границу для воздушного сообщения. Осужденные вылетели тремя российскими военными вертолетами под управлением летчика ВС РФ с окраины села Урзуф Мангушского района Донецкой области до военного аэродрома в городе Ейск (РФ). В дальнейшем маршрут пролегал через г. Анапа, а затем — на военно-транспортном самолете, предоставленном ВС РФ, до военного аэродрома "Гвардейское" на территории Автономной Республики Крым", — говорится в сообщении.

Впоследствии беглый президент решил окончательно покинуть территорию Украины при содействии армии России. На территории воинской части Черноморского флота РФ возле Казачьей бухты в Севастополе он подстрекал военнослужащих УГО Украины, которые обеспечивали его охрану, к дезертирству и переезду в Россию.

В результате часть работников государственной охраны вместе с ним морским путем выехала в Россию и на службу больше не вернулась.

"Маршрут передвижения президента-беглеца по территории Украины и Российской Федерации полностью контролировался и сопровождался сотрудниками Федеральной службы охраны и военными южного военного округа РФ и согласовывался непосредственно с президентом Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Пост Офиса генпрокурора. Фото: скриншот

Также высший суд ЕС отклонил апелляции Януковича об отмене его внесения в санкционные списки.

Также высший суд ЕС отклонил апелляции Януковича об отмене его внесения в санкционные списки.