Мемориал героев на Майдане Независимости, который в народе называют клумбой с флагами, за четыре года изменился по своей площади, но не по цвету и атмосфере.

С фотографий на прохожих смотрят украинцы, американцы, канадцы, грузины, азербайджанцы, колумбийцы, британцы, японцы. Голубоглазые или кареглазые, с бородой и без, совсем юные и взрослые, улыбающиеся и грустные, в форме и в штатском. Десятки, сотни, тысячи. Их объединяет борьба, ведь они отдали жизнь за Украину.

Как выглядит место памяти на Майдане Независимости — в материале Новини.LIVE.

Исторические события давно изменили центр Киева, превратив Майдан Независимости из места празднований в место борьбы и памяти. И хоть на площади до сих пор детей фотографируют с аниматорами в костюмах пса Патрона, клумба с фотографиями павших бойцов разрастается в ногу со временем. Чем дольше война, тем больше памяти о ней здесь, на главной площади страны.

В холодный февральский день возле народного мемориала вообще нет никого — прохожие спешат на работу, туристы ждут тепла. Но волонтер Олег работает здесь годами, продавая флажки и патриотические браслеты и одновременно ухаживая за мемориалом героев.

"По моим подсчетам здесь около 80 тысяч уникальных флагов по погибшим. Мы с женой с самого начала следим, чтобы родные не оставляли здесь флаги по пропавшим без вести, потому что вдруг они в плену и живы? А здесь место для тех, кто погиб", — рассказал Олег Новини.LIVE.

Это место рассказывает так много о российско-украинской войне. По флагам можно определить страны, чьи добровольцы отдали жизнь защищая нас. По фотографиям можно осознать, как много молодежи пошло бороться за свой дом. Это истории семей, бригад, спецподразделений, городов, областей, которые складываются в современную историю Украины.

Здесь истории о любви, силе, отваге, достоинстве, о воле и о справедливости. И о несправедливости тоже. Ведь смерть — следствие войны, которое невозможно принять и простить. По меньшей мере 80 тысяч убитых, чьи имена на Майдане. И рядом с ними уже четыре года проходят прощания с погибшими, возложение цветов, акции в поддержку пропавших без вести и тех, кто находится в плену.

За этим мемориалом ухаживают все, кому не безразлично это место. Его часто калечит природа — снег, дождь, ветер. Но все возвращается на свои места, родные погибших, волонтеры и военные годами высказываются о том, что переносить флаги отсюда нельзя. Это их место.

Оценить масштабы могут те, кто бывает здесь редко. Проходишь по Майдану раз в полгода и из уст вырывается: ого, как их много, еще больше, Боже. Это как маяк, который показывает, что мы платим за свободу и борьбу.

Ранее мы писали, кто основал клумбу с флагами на Майдане Независимости. Можно увидеть, как она выглядела несколько лет назад.

Напомним, 24 февраля 2026 года исполняется 4 года с начала российско-украинской полномасштабной войны.