Обращение Владимира Зеленского в годовщину вторжения России 24 февраля

Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Владимир Зеленский обратился к украинцам по случаю четвертой годовщины полномасштабного вторжения. Глава государства заявил, что обещание Путина "взять Киев за три дня" сегодня звучит как свидетельство украинского сопротивления и поблагодарил каждого гражданина за противостояние российским захватчикам.

Видеообращение главы государства опубликовали в Офисе Президента Украины, сообщает Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Владимир Зеленский обратился к народу Украины в годовщину со дня начала войны

Президент сказал, что за этими словами стоят миллионы людей, их смелость, тяжелая ежедневная работа, выдержка и большой путь, который страна проходит с 24 февраля.

Зеленский сообщил, что обращается из кабинета и маленькой комнаты в бункере на Банковой, где в начале войны состоялись его первые разговоры с лидерами мира. Он вспомнил звонок с президентом США Джо Байденом и сказал, что именно там услышал предупреждение об угрозе и предложение срочно покинуть Украину. В ответ, по словам Зеленского, он сказал: "Мне нужно оружие, а не такси".

Зеленский заявил, что выбор защищать свой дом сделали миллионы украинцев и украинок, не подняв "белый флаг", а защищая сине-желтый.

"И оккупанты, которые думали, что здесь их встретят очереди с цветами, увидели очереди в военкоматы. Наши люди выбрали сопротивление. И воины наши — они стояли крепко, и гражданские защищали города, защищали наши села, улицы, дворы, обычные люди, абсолютно, живой стеной останавливали колонны техники. И все вместе подсказывали заблудившейся России единственную верную дорогу", — заявил Владимир Зеленский.

Зеленский впервые показал секретный бункер

Примечательно, что в видеокадре Владимир Зеленский частично показал, как выглядит защищенный бункер.

Зеленский подчеркнул, что ранее этот объект не показывали, а в начале войны там были сотни людей, работали команда, правительство, происходили ежедневные совещания с военными и постоянные звонки.

Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

Он описал, что параллельно нужно было обеспечивать поставки оружия, лекарств и еды в заблокированные города.

"И, честно говоря, бывало по-разному. И здесь звучала и официальная речь, и нелитературная. Потому что каждый пакет помощи, каждые санкции против России. Каждую партию оружия. Все это надо было реально выгрызать. Выгрызать веру в Украину. Сделать так, чтобы мир включился", — вспомнил Владимир Зеленский.

Как Украина стала храбрее, сильнее и крепче за годы войны

Зеленский заявил, что сопротивление Украины вдохновляло и постепенно по всему миру появлялись многотысячные акции с украинскими флагами. Он описал, как страна шаг за шагом сама выстраивала сопротивление, что позволило выдержать новые вызовы.

"Буча. Ирпень. Бородянка. Братские могилы. Гостомель. "Мрия". Харьков. Николаев. ОГА. Каховская дамба. Запорожская АЭС. Кременчуг и Кривой Рог. Тернополь и Львов. Еленовка. Часов Яр. Киев. "Охматдет". Краматорск. Вокзал. Игрушка. Мариуполь. Драмтеатр. Надпись "Дети". Одесса. Многоэтажка. Девочка. Три месяца. Вольнянск. Родильный дом. Младенец. Два дня. Мужчины так не воюют. Люди так не поступают. Украинцы этого не забудут. И пусть эти кадры видят все, кому не давит совесть, кто до сих пор протягивает руку российскому злу и до сих пор покупает у Путина нефть", — подчеркнул глава государства.

Зеленский напомнил, что Украина не только держит оборону, но и дает отпор врагу. Он вспомнил города во время деоккупации, где люди дождались своих, назвав Балаклею, Изюм, Купянск и Херсон, а также вспомнил о вытеснении оккупантов с Киевщины, Сумщины и Черниговщины.

В части о военных возможностях Зеленский вспомнил, как когда-то системы Patriot, IRIS-T, NASAMS и самолеты F-16, были "мечтой" для Украины.

Сейчас военная мест Украины значительно выросла и всего за четыре года момент, как партнеры передавали разве что бронежилеты перерос в массовое производство более трех миллионов FPV-дронов в год.

Президент также вспомнил, как Украина и украинцы просили у партнеров "закрыть небо", а теперь наши войска способны сбивать сотни "Шахедов" за ночь. В то же время Зеленский добавил, что и этого недостаточно, и Украина будет делать больше, потому что Россия, по его словам, не останавливается и воюет "всеми методами против мира".

Зеленский ожидает Трампа в Украине

Зеленский также сказал, что хотел бы однажды прийти в этот бункер с президентом США, потому что, по его мнению, только побывав в Украине и увидев жизнь и борьбу собственными глазами, можно в полной мере понять, о чем эта война, кто является агрессором и на кого нужно давить.

"Это не уличная драка, это нападение больного государства на суверенное", а также заявил, что "Путин и есть эта война" — причина в начале и преграда для ее завершения", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Украина хочет справедливого мира — что сказал Зеленский

В конце Зеленский поблагодарил украинцев, военных и тех, кто работает в тылу, вспомнив медиков, волонтеров, педагогов, студентов и школьников.

"Перед каждым раундом переговоров я даю нашей команде очень четкие директивы. Это всегда идет закрытыми указами, но точно не раскрою государственную тайну, если скажу главный мой посыл: не обнулить все эти годы, не обесценить всю борьбу, отвагу, достоинство, все, что Украина прошла. Нельзя, нельзя это отдать, забыть, предать. Именно поэтому столько раундов переговоров и битва за каждое слово, за каждый пункт, за реальные гарантии безопасности, чтобы соглашение было сильным. История смотрит на нас внимательно. Соглашение должно быть не просто подписано, должно быть принято — принято украинцами", — обратил внимание президент.

Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

Зеленский повторил, что Путин не достиг своих целей, не сломал украинцев и не победил в этой войне, а Украина сделает все, чтобы обрести мир и справедливость.

"До весны меньше недели. Мы преодолеваем самую тяжелую зиму в истории. Это факт. И это очень непросто. Непросто всем вам. Но так же, как в первый день войны, мы продолжаем строить свое завтра — шаг за шагом, дело за делом, достижение за достижением. И каждый результат, каждый успех, каждое наше "Украина смогла" — заслуга всех вас. Украинского народа", — закончил обращение глава государства.

Также Владимир Зеленский объяснил, почему сдача Донбасса России не прекратит войну. Отдельно стало известно, что украинская разведка якобы узнала о попытке России "подкупить" США сделкой по ресурсам на ВОТ Украины.