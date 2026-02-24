Пакет Росії для США на 12 трлн доларів — що сказав Зеленський

Володимир Зеленсбкий. Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen

Президент України Володимир Зеленський заявив, що, за даними української розвідки, російські посадовці пропонували США пакет економічної співпраці на суму до 12 трлн доларів, які містили перелік із "положеннями про Україну". Він уточнив, що ці пункти могли передбачати експлуатацію природних ресурсів на тимчасово окупованих територіях.

Про це глава держави сказав під час інтерв'ю Financial Times.

У розмові з журналістами Зеленський послався на дані української розвідки, згідно з якими російські чиновники нібито просували перед США на підписання пакета економічного співробітництва, оцінений у суму до 12 трлн доларів.

Президент наголосив, що в цій пропозиції містилися "положення про Україну", які потенційно могли б дозволити експлуатувати природні ресурси на тимчасово окупованих територіях.

Росія маніпулює війною і затягує мир

Окремо глава держави відреагував на заяви Володимира Путіна про те, що Україна нібито скористається можливою паузою в бойових діях для перегрупування. Зеленський відкинув такі твердження, заявивши: "Це демагогія і брехня. Подивіться, кому вигідні такі заяви".

Говорячи про людський ресурс РФ, президент зазначив, що Росія щомісяця мобілізує приблизно 40 тисяч військових, водночас втрачаючи до 35 тисяч. На цьому тлі він підкреслив, що Україні потрібне саме припинення війни, а не тимчасова пауза, сказавши: "Україні потрібне припинення вогню — вчора, сьогодні, завтра. Нам не потрібна пауза. Нам потрібне завершення війни".

Зеленський також навів оцінки української розвідки щодо ціни російського просування на полі бою у 2025 році. За його словами, виснажливе просування РФ коштувало їй "у середньому 167 осіб за кілометр окупованої території".

Окремо Зеленський повідомив про просування українських сил на південно-східному напрямку. Цьому, зокрема, сприяв бан на несанкціоноване використання системи Starlink російськими військовими.

Зазначимо, що Володимир Зеленський висловився вкотре про здачу Донбасу Росії. Глава держави пояснив, чому це не зупинить Володимира Путіна.

