Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Украинская разведка знает о попытке РФ подкупить США — Зеленский

Украинская разведка знает о попытке РФ подкупить США — Зеленский

Ua ru
Дата публикации 24 февраля 2026 07:50
РФ предлагала США пакет сотрудничества на 12 трлн долларов — заявление Зеленского
Владимир Зеленсбкий. Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen

Украинская разведка, как заявил Владимир Зеленский, фиксировала попытки РФ заинтересовать США экономическими договоренностями стоимостью до 12 трлн долларов, куда были включены "положения об Украине". По его словам, речь шла о формулировках, которые потенциально открывали путь к использованию природных ресурсов на оккупированных землях.

Об этом глава государства сказал во время интервью Financial Times, которое цитирует Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Зеленский заявил о попытке России подкупить США за сделку

В разговоре с журналистами Зеленский сослался на данные украинской разведки, согласно которым российские чиновники якобы продвигали перед США на подписание пакета экономического сотрудничества, оцененный в сумму до 12 трлн долларов.

Президент подчеркнул, что в этом предложении содержались "положения об Украине", которые потенциально могли бы позволить эксплуатировать природные ресурсы на временно оккупированных территориях.

Россия манипулирует войной и затягивает мир

Отдельно глава государства отреагировал на заявления Владимира Путина о том, что Украина якобы воспользуется возможной паузой в боевых действиях для перегруппировки. Зеленский отверг такие утверждения, заявив: "Это демагогия и ложь. Посмотрите, кому выгодны такие заявления".

Говоря о человеческом ресурсе РФ, президент отметил, что Россия ежемесячно мобилизует около 40 тысяч военных, при этом теряя до 35 тысяч. На этом фоне он подчеркнул, что Украине нужно именно прекращение войны, а не временная пауза, сказав: "Украине нужно прекращение огня — вчера, сегодня, завтра. Нам не нужна пауза. Нам нужно завершение войны".

Зеленский также привел оценки украинской разведки относительно цены российского продвижения на поле боя в 2025 году. По его словам, изнурительное продвижение РФ стоило ей "в среднем 167 человек за километр оккупированной территории".

Отдельно Зеленский сообщил о продвижении украинских сил на юго-восточном направлении. Этому, в частности, способствовал бан на несанкционированное использование системы Starlink российскими военными.

Отметим, что Владимир Зеленский высказался в очередной раз о сдаче Донбасса России. Глава государства объяснил, почему это не остановит Владимира Путина.

Также Владимир Зеленский обратился к президенту США Дональду Трампу и заявил, что Путин манипулирует им.

Владимир Зеленский США владимир путин война в Украине Россия
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации