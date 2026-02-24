РФ предлагала США пакет сотрудничества на 12 трлн долларов — заявление Зеленского

Владимир Зеленсбкий. Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen

Украинская разведка, как заявил Владимир Зеленский, фиксировала попытки РФ заинтересовать США экономическими договоренностями стоимостью до 12 трлн долларов, куда были включены "положения об Украине". По его словам, речь шла о формулировках, которые потенциально открывали путь к использованию природных ресурсов на оккупированных землях.

Об этом глава государства сказал во время интервью Financial Times, которое цитирует Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Зеленский заявил о попытке России подкупить США за сделку

В разговоре с журналистами Зеленский сослался на данные украинской разведки, согласно которым российские чиновники якобы продвигали перед США на подписание пакета экономического сотрудничества, оцененный в сумму до 12 трлн долларов.

Президент подчеркнул, что в этом предложении содержались "положения об Украине", которые потенциально могли бы позволить эксплуатировать природные ресурсы на временно оккупированных территориях.

Россия манипулирует войной и затягивает мир

Отдельно глава государства отреагировал на заявления Владимира Путина о том, что Украина якобы воспользуется возможной паузой в боевых действиях для перегруппировки. Зеленский отверг такие утверждения, заявив: "Это демагогия и ложь. Посмотрите, кому выгодны такие заявления".

Говоря о человеческом ресурсе РФ, президент отметил, что Россия ежемесячно мобилизует около 40 тысяч военных, при этом теряя до 35 тысяч. На этом фоне он подчеркнул, что Украине нужно именно прекращение войны, а не временная пауза, сказав: "Украине нужно прекращение огня — вчера, сегодня, завтра. Нам не нужна пауза. Нам нужно завершение войны".

Зеленский также привел оценки украинской разведки относительно цены российского продвижения на поле боя в 2025 году. По его словам, изнурительное продвижение РФ стоило ей "в среднем 167 человек за километр оккупированной территории".

Отдельно Зеленский сообщил о продвижении украинских сил на юго-восточном направлении. Этому, в частности, способствовал бан на несанкционированное использование системы Starlink российскими военными.

Отметим, что Владимир Зеленский высказался в очередной раз о сдаче Донбасса России. Глава государства объяснил, почему это не остановит Владимира Путина.

Также Владимир Зеленский обратился к президенту США Дональду Трампу и заявил, что Путин манипулирует им.