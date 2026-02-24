РФ предлагала США пакет сотрудничества на 12 трлн долларов — заявление Зеленского

Украинская разведка знает о попытке РФ подкупить США — Зеленский
Украинская разведка, как заявил Владимир Зеленский, фиксировала попытки РФ заинтересовать США экономическими договоренностями стоимостью до 12 трлн долларов, куда были включены "положения об Украине". По его словам, речь шла о формулировках, которые потенциально открывали путь к использованию природных ресурсов на оккупированных землях.
Об этом глава государства сказал во время интервью Financial Times, которое цитирует Новини.LIVE.
Зеленский заявил о попытке России подкупить США за сделку
В разговоре с журналистами Зеленский сослался на данные украинской разведки, согласно которым российские чиновники якобы продвигали перед США на подписание пакета экономического сотрудничества, оцененный в сумму до 12 трлн долларов.
Президент подчеркнул, что в этом предложении содержались "положения об Украине", которые потенциально могли бы позволить эксплуатировать природные ресурсы на временно оккупированных территориях.
Россия манипулирует войной и затягивает мир
Отдельно глава государства отреагировал на заявления Владимира Путина о том, что Украина якобы воспользуется возможной паузой в боевых действиях для перегруппировки. Зеленский отверг такие утверждения, заявив: "Это демагогия и ложь. Посмотрите, кому выгодны такие заявления".
Говоря о человеческом ресурсе РФ, президент отметил, что Россия ежемесячно мобилизует около 40 тысяч военных, при этом теряя до 35 тысяч. На этом фоне он подчеркнул, что Украине нужно именно прекращение войны, а не временная пауза, сказав: "Украине нужно прекращение огня — вчера, сегодня, завтра. Нам не нужна пауза. Нам нужно завершение войны".
Зеленский также привел оценки украинской разведки относительно цены российского продвижения на поле боя в 2025 году. По его словам, изнурительное продвижение РФ стоило ей "в среднем 167 человек за километр оккупированной территории".
Отдельно Зеленский сообщил о продвижении украинских сил на юго-восточном направлении. Этому, в частности, способствовал бан на несанкционированное использование системы Starlink российскими военными.
Отметим, что Владимир Зеленский высказался в очередной раз о сдаче Донбасса России. Глава государства объяснил, почему это не остановит Владимира Путина.
Также Владимир Зеленский обратился к президенту США Дональду Трампу и заявил, что Путин манипулирует им.
