Україна
Зеленский и лидеры ЕС почтили память украинцев, погибших в войне

Зеленский и лидеры ЕС почтили память украинцев, погибших в войне

Ua ru
Дата публикации 24 февраля 2026 13:04
Годовщина войны в Украине — Зеленский и европейские лидеры почтили память погибших
Срочная новость

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской почтили память погибших украинцев. К церемонии присоединились лидеры Европейского Союза и ряда стран-партнеров.

Среди присутствующих были президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Европейского совета Антониу Кошта, президент Финляндии Александр Стубб, премьер Дании Метте Фредериксен и премьер Швеции Ульф Кристерссон. Участники мероприятия почтили память павших минутой молчания.

Читайте также:

"Мы гордимся каждым и каждой, кто защищает Украину. Мы бережем память обо всех погибших украинских защитников и защитниц, о тех, кто отдал самое ценное ради свободной Украины. И мы обязательно сохраним то, за что они боролись. Защитим нашу независимость. Не предадим наших героев. Не предадим Украину", — написал Зеленский.

Новость дополняется...

Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
