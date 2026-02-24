Мировые лидеры с визитом в Киеве — что планируется

Мировые лидеры приезжают в Украину. Фото: REUTERS

В Киев 24 февраля прибыли мировые лидеры по случаю годовщины полномасштабной войны в Украине. Они посетят объект энергетической инфраструктуры, разрушенный Россией.

Об этом сообщил пресс-секретарь Владимира Зеленского, передает Новини.LIVE.

Визит мировых лидеров в Украину

У Зеленского рассказали, что сегодня в Украину прибыли мировые лидеры, среди которых:

президент Европейского Совета Антониу Кошта,

президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен,

премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович,

премьер-министр Латвии Эвика Силиня,

премьер-министр Эстонии Кристен Михал,

премьер-министр Исландии Криструн Фростдоттир,

министр обороны Литвы Робертас Каунас,

премьер-министр Дании Метте Фредериксен,

премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон,

премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере,

президент Финляндии Александр Стубб.

Отмечается, что еще много стран и организации представлены на другом уровне. Из-за ситуации с безопасностью объявлять программу на день, как и во время зарубежных поездок президента, не могут. Но известно, что Владимир Зеленский, первая леди и иностранные гости примут участие в молитве за Украину и почтят память павших защитников.

Кроме того, гости посетят объект энергетической инфраструктуры, который разрушили российские войска. Также в Киеве пройдет заседание Коалиция желающих и саммит "Украина — страны Северной Европы и Балтии".

Годовщина полномасштабного вторжения в Украину

Кирилл Буданов объяснил, с чем Украина входит в пятый год большой войны. По его словам, страна имеет надежду и надежду на долгий мир.

