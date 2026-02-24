Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Какие лидеры прибыли в Украину в годовщину войны — программа на день

Какие лидеры прибыли в Украину в годовщину войны — программа на день

Ua ru
Дата публикации 24 февраля 2026 09:20
Мировые лидеры с визитом в Киеве — что планируется
Мировые лидеры приезжают в Украину. Фото: REUTERS

В Киев 24 февраля прибыли мировые лидеры по случаю годовщины полномасштабной войны в Украине. Они посетят объект энергетической инфраструктуры, разрушенный Россией. 

Об этом сообщил пресс-секретарь Владимира Зеленского, передает Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Визит мировых лидеров в Украину

У Зеленского рассказали, что сегодня в Украину прибыли мировые лидеры, среди которых:

  • президент Европейского Совета Антониу Кошта,
  • президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен,
  • премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович,
  • премьер-министр Латвии Эвика Силиня,
  • премьер-министр Эстонии Кристен Михал,
  • премьер-министр Исландии Криструн Фростдоттир,
  • министр обороны Литвы Робертас Каунас,
  • премьер-министр Дании Метте Фредериксен,
  • премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон,
  • премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере,
  • президент Финляндии Александр Стубб.

Отмечается, что еще много стран и организации представлены на другом уровне. Из-за ситуации с безопасностью объявлять программу на день, как и во время зарубежных поездок президента, не могут. Но известно, что Владимир Зеленский, первая леди и иностранные гости примут участие в молитве за Украину и почтят память павших защитников.

Кроме того, гости посетят объект энергетической инфраструктуры, который разрушили российские войска. Также в Киеве пройдет заседание Коалиция желающих и саммит "Украина — страны Северной Европы и Балтии".

Годовщина полномасштабного вторжения в Украину

Кирилл Буданов объяснил, с чем Украина входит в пятый год большой войны. По его словам, страна имеет надежду и надежду на долгий мир.

Также мы опубликовали фото и видео первых дней войны, которые вошли в историю. Этот страшный период унес жизни десятков тысяч украинцев.

Владимир Зеленский Киев визит лидер 4 года войны
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации