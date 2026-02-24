Мировые лидеры с визитом в Киеве — что планируется

Какие лидеры прибыли в Украину в годовщину войны — программа на день
В Киев 24 февраля прибыли мировые лидеры по случаю годовщины полномасштабной войны в Украине. Они посетят объект энергетической инфраструктуры, разрушенный Россией.
Об этом сообщил пресс-секретарь Владимира Зеленского, передает Новини.LIVE.
Визит мировых лидеров в Украину
У Зеленского рассказали, что сегодня в Украину прибыли мировые лидеры, среди которых:
- президент Европейского Совета Антониу Кошта,
- президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен,
- премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович,
- премьер-министр Латвии Эвика Силиня,
- премьер-министр Эстонии Кристен Михал,
- премьер-министр Исландии Криструн Фростдоттир,
- министр обороны Литвы Робертас Каунас,
- премьер-министр Дании Метте Фредериксен,
- премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон,
- премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере,
- президент Финляндии Александр Стубб.
Отмечается, что еще много стран и организации представлены на другом уровне. Из-за ситуации с безопасностью объявлять программу на день, как и во время зарубежных поездок президента, не могут. Но известно, что Владимир Зеленский, первая леди и иностранные гости примут участие в молитве за Украину и почтят память павших защитников.
Кроме того, гости посетят объект энергетической инфраструктуры, который разрушили российские войска. Также в Киеве пройдет заседание Коалиция желающих и саммит "Украина — страны Северной Европы и Балтии".
Годовщина полномасштабного вторжения в Украину
Кирилл Буданов объяснил, с чем Украина входит в пятый год большой войны. По его словам, страна имеет надежду и надежду на долгий мир.
Также мы опубликовали фото и видео первых дней войны, которые вошли в историю. Этот страшный период унес жизни десятков тысяч украинцев.
