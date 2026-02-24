Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Как начиналась война — фото и видео, облетевшие мир

Как начиналась война — фото и видео, облетевшие мир

Ua ru
Дата публикации 24 февраля 2026 04:37
Четыре года великой войны — как все начиналось, первые удары по городам и направления наступления оккупантов
Взрывы в Киеве. Фото: Reuters

24 февраля исполняется четыре года с момента начала полномасштабной войны России против Украины. За это время страна пережила один из самых трагических периодов своей новейшей истории — война унесла в жизнь десятков тысяч украинцев.

Новини.LIVE собрали хронологию первых дней полномасштабной войны.

Реклама
Читайте также:

Предпосылки полномасштабной войны

Полномасштабное вторжение в 2022 году не началось внезапно. Этому предшествовали годы системного давления и открытой агрессии со стороны России. Первой вооруженной фазой со стороны РФ стала временная оккупация Крыма в 2014 году, а затем вспыхнула война в Донецкой и Луганской областях.

Кроме того, Кремль годами применял к Украине газовый шантаж и торговые ограничения.

Ситуация значительно обострилась в конце 2021 года. Тогда Россия начала стягивать к украинским границам значительные военные силы, перебрасывать технику и личный состав, в том числе на территорию Беларуси.

21 февраля 2022 года Москва официально признала так называемые "ЛДНР" на временно оккупированных территориях Донбасса. Все это время звучал ультиматум России по "демилитаризации" Украины и отказу от вступления в НАТО.

22 февраля Путин заявил, что Минские договоренности больше не действуют. В тот же день Совет Федерации единогласно одобрил применение военной силы на оккупированных территориях Украины.

24 февраля Россия двинулась на Украину — направления наступления

Утром 24 февраля 2022 года, около 5:00, Владимир Путин объявил о начале так называемой "специальной военной операции", заявив о намерении провести "демилитаризацию" и "денацификацию" Украины. Уже через несколько часов российские ракеты ударили по украинским городам, и началась полномасштабная война.

Точные пути наступления и последовательность действий врага начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов озвучил еще за три месяца до начала полномасштабного вторжения, в ноябре 2021 года в интервью Говарду Альтману для американского издания Military Times.

Буданов заявил, что российские войска пойдут на Киев через Чернобыльскую зону и радиоактивный Рыжий Лес, на юге основные удары направят на Херсон и Мариуполь, а десант россиян попытается высадиться в Одессе. Относительно последовательности действий врага отмечалось, что россияне сначала нанесут авиационные и ракетные удары, далее будут артобстрелы, продвижение танков, десанты на востоке, попытки захватить Одессу и Мариуполь и атака через Беларусь, чтобы создать угрозу Киевщине и Черниговщине. Все так и произошло.

Вторжение началось около 3:40, когда первая колонна российских танков вошла на территорию Луганской области. Признаки наступления фиксировали и камеры на админгранице с Крымом: на блокпостах в Каланчаке и Чонгаре исчезло освещение, впоследствии видеонаблюдение прекратило работу.

В 4:35 российские войска обстреляли пункт пропуска Большая Писаревка в Сумской области. Около 4:50 в эфир вышло записанное обращение Владимира Путина о начале так называемой "специальной военной операции".

Первые российские ракеты упали на Киев около 4-5 часов утра 24 февраля 2022 года.

Около 5:00 государственная граница Украины на участке с РФ и Республикой Беларусь подверглась атаке со стороны российских войск. Часть из них наступала с территории Беларуси.

Это происходило в пределах Донецкой, Луганской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Житомирской областей. Кроме того, атака происходила с временно оккупированной территории АР Крым. Также была зафиксирована работа диверсионно-разведывательных групп противника. В зависимости от ситуаций на участках границы пограничники вместе с Вооруженными Силами Украины и Национальной гвардией Украины вели огонь по врагу.

С 5:30 24 февраля 2022 года в Украине указом президента введено военное положение. Впоследствии Владимир Зеленский сменил деловой костюм на военную форму.

На юге российские подразделения прорвались через Перекоп и Чонгар и начали стремительное продвижение вглубь территории. Уже днем они заняли Новую Каховку вместе с объектами Каховской ГЭС. Впрочем, удержать контроль сразу не удалось — в течение нескольких дней станция переходила из рук в руки. Впоследствии оккупанты приблизились к Херсону, а еще одна их колонна двинулась в сторону Мелитополя.

В то же время РФ осуществляла обстрелы аэропортов в Ивано-Франковске, Чугуеве, Краматорске, Херсоне и Луцке.

На востоке бои развернулись на Донбассе: под ударами оказались Волноваха, Мариуполь и Счастье.

В тот же день вблизи острова Змеиный появились два неустановленных корабля. Они вышли на связь по международному каналу безопасности судоходства и потребовали от бойцов Измаильского пограничного отряда сложить оружие и капитулировать. Украинские пограничники заняли оборону. В ответ на ультиматум один из военных произнес фразу, которая впоследствии стала символом сопротивления: "Русский военный корабль, иди на... й!".

За первую неделю полномасштабной войны РФ удалось захватить части Киевской, Сумской, Черниговской, Запорожской, Харьковской и Херсонской областей. ВСУ смогли отстоять Киев, Чернигов, Харьков, Николаев и Одессу.

Битва за Киев

24 февраля началась битва за Киев. Длилась она до 1 апреля 2022 года.

Тем временем волна беженцев из Украины стала крупнейшей в новейшей истории стран ЕС. Люди спешно собирали документы, деньги, самые необходимые вещи. У банкоматов еще до рассвета выстроились очереди. Те, у кого были автомобили, пытались заправиться — на АЗС образовывались длинные колонны машин.

Россия начала наступление на Киев с нескольких направлений, стремясь быстро окружить столицу.

Основной удар шел из Беларуси через Чернобыльскую зону, также войска продвигались со стороны Черниговщины. В первой половине дня российский десант высадился на аэродроме в Гостомеле. После ожесточенного боя украинские подразделения сорвали планы молниеносного захвата аэропорта — взлетную полосу повредили, что сделало невозможным прием больших транспортных самолетов с подкреплением.

В Киеве началась массовая эвакуация горожан. Выезды из города почти сразу стали в многокилометровых пробках. Семьи с детьми часами медленно продвигались по трассам в сторону западных областей.

авто
Автомобили на выезде из Киева, 24 февраля 2022 года. Фото: Reuters

Тысячи людей спустились в метро — станции быстро превратились в укрытие. На полу раскладывали одеяла, сидели на чемоданах, обнимали домашних животных. Незнакомые люди помогали друг другу — приносили воду, заряжали телефоны, делились новостями. Метро стало временным пристанищем от неизвестности.

нацгвардія
Военнослужащие Нацгвардии занимают позиции в центре Киева, 25 февраля 2022 года. Фото: Reuters

В то же время возле территориальных центров комплектования уже с утра стояли очереди мужчин. Многие пришли добровольно, не дожидаясь повесток.

Российские войска также захватили и удерживали Чернобыльскую зону отчуждения и саму АЭС, создав дополнительные риски для ядерной безопасности и потенциально подвергая своих солдат воздействию радиации.

25 февраля бои шли на северных и западных подступах к столице — в районах Иванкова, Дымера, Бучи, Ворзеля. Украинские силы взорвали мосты через Ирпень, сдерживая продвижение врага. В Киеве действовали диверсионные группы, продолжались перестрелки, работала противовоздушная оборона. Российские войска пытались закрепиться в Гостомеле и расширить плацдарм.

26 февраля столкновения происходили уже в отдельных районах столицы. Сообщалось о ликвидации диверсионных групп. Россия наносила ракетные удары по инфраструктуре и жилым домам. В то же время украинские подразделения удерживали оборону на ключевых направлениях и не позволили противнику прорваться в центр города.

27 февраля на подступах к Киеву украинские силы остановили наступление по линии Бородянка — Буча — Вышгород. В Буче была уничтожена колонна российской техники. Именно в этот день во время боев в Гостомеле сгорел крупнейший в мире самолет Ан-225 "Мрия".

Кроме того, спутниковые снимки зафиксировали многокилометровую колонну вражеской техники, которая двигалась с севера в направлении столицы.

28 февраля противник продолжал попытки прорвать оборону, однако украинские военные удерживали позиции. В Киеве и пригородах продолжались обстрелы, силы ПВО сбивали ракеты. Оборона столицы укреплялась, а план быстрого захвата города фактически провалился.

В первые пять дней полномасштабного вторжения стало очевидно — Киев выстоял.

Кто помогал Украине в первый месяц войны

В течение февраля ряд государств начал активно поддерживать Украину вооружением на фоне угрозы российского нападения. Помощь оказали США, Великобритания, Канада, Эстония, Литва и Польша. Они, в частности, поставляли противотанковые ракетные комплексы и средства противовоздушной обороны.

Европейские лидеры предпринимали и попытки дипломатически отвлечь эскалацию. В частности, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц в феврале 2022 года проводили переговоры с Владимиром Путиным, пытаясь убедить его отказаться от силового сценария.

В Соединенных Штатах еще с 2021 года в администрации Джо Байдена открыто говорили о риске масштабного вторжения России. Западные разведки неоднократно предупреждали о высокой вероятности наступления. В частности, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в феврале заявлял, что Москва может начать крупнейшую со времен Второй мировой войны военную операцию в Европе.

Эта война принесла угрозу миру и безопасности европейского континента. Она ворвалась в жизнь каждой украинской семьи и так или иначе изменила судьбу каждого. Кто-то воюет на передовой, кто-то волонтерит, кто-то держит экономику или воспитывает детей под звуки сирен — у каждого свой путь сквозь это испытание. Но несмотря на разный опыт, многих объединяет общая цель: одержать победу, дать отпор врагу, выстоять и сохранить государственную независимость.

Война сделала украинцев сильнее и ближе друг к другу. Нас объединяет память о павших, общая боль потерь и осознание ответственности за будущее страны.

Закончится ли война в 2026 году

Украина ведет переговоры с Россией по завершению войны, однако российский диктатор Владимир Путин выдвигает жесткие условия — он хочет забрать часть Украины.

17-18 февраля в Женеве состоялись трехсторонние переговоры. Участие в них приняли украинская, российская и американская делегации.

По словам президента Владимира Зеленского, встречи были конструктивными. Остаются недоработанными вопросы возможных компромиссов и встречи лидеров.

С подобным заявлением выступил и Белый дом. Там заявили, что Украине, США и РФ удалось добиться значительного прогресса.

Владимир Зеленский Киев владимир путин обстрелы война в Украине Россия вторжение атака 4 года войны
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации