Четыре года великой войны — как все начиналось, первые удары по городам и направления наступления оккупантов

Взрывы в Киеве. Фото: Reuters

24 февраля исполняется четыре года с момента начала полномасштабной войны России против Украины. За это время страна пережила один из самых трагических периодов своей новейшей истории — война унесла в жизнь десятков тысяч украинцев.

Новини.LIVE собрали хронологию первых дней полномасштабной войны.

Предпосылки полномасштабной войны

Полномасштабное вторжение в 2022 году не началось внезапно. Этому предшествовали годы системного давления и открытой агрессии со стороны России. Первой вооруженной фазой со стороны РФ стала временная оккупация Крыма в 2014 году, а затем вспыхнула война в Донецкой и Луганской областях.

Кроме того, Кремль годами применял к Украине газовый шантаж и торговые ограничения.

Ситуация значительно обострилась в конце 2021 года. Тогда Россия начала стягивать к украинским границам значительные военные силы, перебрасывать технику и личный состав, в том числе на территорию Беларуси.

21 февраля 2022 года Москва официально признала так называемые "ЛДНР" на временно оккупированных территориях Донбасса. Все это время звучал ультиматум России по "демилитаризации" Украины и отказу от вступления в НАТО.

22 февраля Путин заявил, что Минские договоренности больше не действуют. В тот же день Совет Федерации единогласно одобрил применение военной силы на оккупированных территориях Украины.

24 февраля Россия двинулась на Украину — направления наступления

Утром 24 февраля 2022 года, около 5:00, Владимир Путин объявил о начале так называемой "специальной военной операции", заявив о намерении провести "демилитаризацию" и "денацификацию" Украины. Уже через несколько часов российские ракеты ударили по украинским городам, и началась полномасштабная война.

Точные пути наступления и последовательность действий врага начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов озвучил еще за три месяца до начала полномасштабного вторжения, в ноябре 2021 года в интервью Говарду Альтману для американского издания Military Times.

Буданов заявил, что российские войска пойдут на Киев через Чернобыльскую зону и радиоактивный Рыжий Лес, на юге основные удары направят на Херсон и Мариуполь, а десант россиян попытается высадиться в Одессе. Относительно последовательности действий врага отмечалось, что россияне сначала нанесут авиационные и ракетные удары, далее будут артобстрелы, продвижение танков, десанты на востоке, попытки захватить Одессу и Мариуполь и атака через Беларусь, чтобы создать угрозу Киевщине и Черниговщине. Все так и произошло.

Вторжение началось около 3:40, когда первая колонна российских танков вошла на территорию Луганской области. Признаки наступления фиксировали и камеры на админгранице с Крымом: на блокпостах в Каланчаке и Чонгаре исчезло освещение, впоследствии видеонаблюдение прекратило работу.

В 4:35 российские войска обстреляли пункт пропуска Большая Писаревка в Сумской области. Около 4:50 в эфир вышло записанное обращение Владимира Путина о начале так называемой "специальной военной операции".

Первые российские ракеты упали на Киев около 4-5 часов утра 24 февраля 2022 года.

Около 5:00 государственная граница Украины на участке с РФ и Республикой Беларусь подверглась атаке со стороны российских войск. Часть из них наступала с территории Беларуси.

Это происходило в пределах Донецкой, Луганской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Житомирской областей. Кроме того, атака происходила с временно оккупированной территории АР Крым. Также была зафиксирована работа диверсионно-разведывательных групп противника. В зависимости от ситуаций на участках границы пограничники вместе с Вооруженными Силами Украины и Национальной гвардией Украины вели огонь по врагу.

С 5:30 24 февраля 2022 года в Украине указом президента введено военное положение. Впоследствии Владимир Зеленский сменил деловой костюм на военную форму.

На юге российские подразделения прорвались через Перекоп и Чонгар и начали стремительное продвижение вглубь территории. Уже днем они заняли Новую Каховку вместе с объектами Каховской ГЭС. Впрочем, удержать контроль сразу не удалось — в течение нескольких дней станция переходила из рук в руки. Впоследствии оккупанты приблизились к Херсону, а еще одна их колонна двинулась в сторону Мелитополя.

В то же время РФ осуществляла обстрелы аэропортов в Ивано-Франковске, Чугуеве, Краматорске, Херсоне и Луцке.

На востоке бои развернулись на Донбассе: под ударами оказались Волноваха, Мариуполь и Счастье.

В тот же день вблизи острова Змеиный появились два неустановленных корабля. Они вышли на связь по международному каналу безопасности судоходства и потребовали от бойцов Измаильского пограничного отряда сложить оружие и капитулировать. Украинские пограничники заняли оборону. В ответ на ультиматум один из военных произнес фразу, которая впоследствии стала символом сопротивления: "Русский военный корабль, иди на... й!".

За первую неделю полномасштабной войны РФ удалось захватить части Киевской, Сумской, Черниговской, Запорожской, Харьковской и Херсонской областей. ВСУ смогли отстоять Киев, Чернигов, Харьков, Николаев и Одессу.

Битва за Киев

24 февраля началась битва за Киев. Длилась она до 1 апреля 2022 года.

Тем временем волна беженцев из Украины стала крупнейшей в новейшей истории стран ЕС. Люди спешно собирали документы, деньги, самые необходимые вещи. У банкоматов еще до рассвета выстроились очереди. Те, у кого были автомобили, пытались заправиться — на АЗС образовывались длинные колонны машин.

Россия начала наступление на Киев с нескольких направлений, стремясь быстро окружить столицу.

Основной удар шел из Беларуси через Чернобыльскую зону, также войска продвигались со стороны Черниговщины. В первой половине дня российский десант высадился на аэродроме в Гостомеле. После ожесточенного боя украинские подразделения сорвали планы молниеносного захвата аэропорта — взлетную полосу повредили, что сделало невозможным прием больших транспортных самолетов с подкреплением.

В Киеве началась массовая эвакуация горожан. Выезды из города почти сразу стали в многокилометровых пробках. Семьи с детьми часами медленно продвигались по трассам в сторону западных областей.

Автомобили на выезде из Киева, 24 февраля 2022 года. Фото: Reuters

Тысячи людей спустились в метро — станции быстро превратились в укрытие. На полу раскладывали одеяла, сидели на чемоданах, обнимали домашних животных. Незнакомые люди помогали друг другу — приносили воду, заряжали телефоны, делились новостями. Метро стало временным пристанищем от неизвестности.

Военнослужащие Нацгвардии занимают позиции в центре Киева, 25 февраля 2022 года. Фото: Reuters

В то же время возле территориальных центров комплектования уже с утра стояли очереди мужчин. Многие пришли добровольно, не дожидаясь повесток.

Российские войска также захватили и удерживали Чернобыльскую зону отчуждения и саму АЭС, создав дополнительные риски для ядерной безопасности и потенциально подвергая своих солдат воздействию радиации.

25 февраля бои шли на северных и западных подступах к столице — в районах Иванкова, Дымера, Бучи, Ворзеля. Украинские силы взорвали мосты через Ирпень, сдерживая продвижение врага. В Киеве действовали диверсионные группы, продолжались перестрелки, работала противовоздушная оборона. Российские войска пытались закрепиться в Гостомеле и расширить плацдарм.

26 февраля столкновения происходили уже в отдельных районах столицы. Сообщалось о ликвидации диверсионных групп. Россия наносила ракетные удары по инфраструктуре и жилым домам. В то же время украинские подразделения удерживали оборону на ключевых направлениях и не позволили противнику прорваться в центр города.

27 февраля на подступах к Киеву украинские силы остановили наступление по линии Бородянка — Буча — Вышгород. В Буче была уничтожена колонна российской техники. Именно в этот день во время боев в Гостомеле сгорел крупнейший в мире самолет Ан-225 "Мрия".

Кроме того, спутниковые снимки зафиксировали многокилометровую колонну вражеской техники, которая двигалась с севера в направлении столицы.

28 февраля противник продолжал попытки прорвать оборону, однако украинские военные удерживали позиции. В Киеве и пригородах продолжались обстрелы, силы ПВО сбивали ракеты. Оборона столицы укреплялась, а план быстрого захвата города фактически провалился.

В первые пять дней полномасштабного вторжения стало очевидно — Киев выстоял.

Кто помогал Украине в первый месяц войны

В течение февраля ряд государств начал активно поддерживать Украину вооружением на фоне угрозы российского нападения. Помощь оказали США, Великобритания, Канада, Эстония, Литва и Польша. Они, в частности, поставляли противотанковые ракетные комплексы и средства противовоздушной обороны.

Европейские лидеры предпринимали и попытки дипломатически отвлечь эскалацию. В частности, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц в феврале 2022 года проводили переговоры с Владимиром Путиным, пытаясь убедить его отказаться от силового сценария.

В Соединенных Штатах еще с 2021 года в администрации Джо Байдена открыто говорили о риске масштабного вторжения России. Западные разведки неоднократно предупреждали о высокой вероятности наступления. В частности, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в феврале заявлял, что Москва может начать крупнейшую со времен Второй мировой войны военную операцию в Европе.

Эта война принесла угрозу миру и безопасности европейского континента. Она ворвалась в жизнь каждой украинской семьи и так или иначе изменила судьбу каждого. Кто-то воюет на передовой, кто-то волонтерит, кто-то держит экономику или воспитывает детей под звуки сирен — у каждого свой путь сквозь это испытание. Но несмотря на разный опыт, многих объединяет общая цель: одержать победу, дать отпор врагу, выстоять и сохранить государственную независимость.

Война сделала украинцев сильнее и ближе друг к другу. Нас объединяет память о павших, общая боль потерь и осознание ответственности за будущее страны.

Закончится ли война в 2026 году

Украина ведет переговоры с Россией по завершению войны, однако российский диктатор Владимир Путин выдвигает жесткие условия — он хочет забрать часть Украины.

17-18 февраля в Женеве состоялись трехсторонние переговоры. Участие в них приняли украинская, российская и американская делегации.

По словам президента Владимира Зеленского, встречи были конструктивными. Остаются недоработанными вопросы возможных компромиссов и встречи лидеров.

С подобным заявлением выступил и Белый дом. Там заявили, что Украине, США и РФ удалось добиться значительного прогресса.