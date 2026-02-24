Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня В Україну приїхали світові лідери — що планується

В Україну приїхали світові лідери — що планується

Ua ru
Дата публікації: 24 лютого 2026 09:20
Чотири роки війни в Україні — які лідери приїхали до Києва
Світові лідери приїжджають в Україну. Фото: REUTERS

До України у четверту річницю повномасштабного вторгнення Росії, 24 лютого, прибули світові лідери. Вони вшанують пам'ять полеглих захисників та відвідають зруйнований російським обстрілом обʼєкт енергетичної інфраструктури.

Про це повідомив прессекретар Володимира Зеленського, передає Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Візит світових лідерів до України

У Зеленського розповіли, що сьогодні до України прибули світові лідери, серед яких:

  • президент Європейської Ради Антоніу Кошта,
  • президент Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн,
  • прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович,
  • прем'єр-міністр Латвії Евіка Сіліня,
  • прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал,
  • прем'єр-міністр Ісландії Кріструн Фростдоттір,
  • сіністр оборони Литви Робертас Каунас,
  • прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен,
  • прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон,
  • прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере,
  • президент Фінляндії Александр Стубб.

Зазначається, що ще багато країн та організації представлені на іншому рівні. З безпекової ситуації оголошувати програму на день, як і під час закордонних поїздок президента, не можуть. Але відомо, що Володимир Зеленський, перша леді та іноземні гості візьмуть участь у молитві за Україну та вшанують пам'ять полеглих захисників. 

Крім того, гості відвідають об'єкт енергетичної інфраструктури, який зруйнували російські війська. Також в Києві пройде засідання Коаліція охочих та саміт "Україна — країни Північної Європи та Балтії". 

Роковини повномасштабного вторгнення в Україну

Кирило Буданов пояснив, з чим Україна входить у пʼятий рік великої війни. За його словами, країна має надію та сподівання на довгий мир. 

Також ми опублікували фото та відео перших днів війни, які увійшли в історію. Цей страшний період забрав життя десятків тисяч українців.

Володимир Зеленський Київ візит лідер 4 роки війни
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації