Головна Новини дня Буданов пояснив, з чим Україна входить у пʼятий рік великої війни

Буданов пояснив, з чим Україна входить у пʼятий рік великої війни

Ua ru
Дата публікації: 23 лютого 2026 18:33
Річниця повномасштабної війни — Буданов зробив заяву
Кирило Буданов. Фото: Новини.LIVE

Керівник Офісу Президента Кирило Буданов розповів, з чим Україна входить у пʼятий рік повномасштабної війни. За його словами, країна має надію та сподівання.

Про це Кирило Буданов сказав у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець у понеділок, 23 лютого.

Читайте також:

Заява Буданова напередодні річниці великої війни

"Багато людей вже народилися під час війни і живуть цей час 12 років, 13-й уже пішов. Війна всіх змінює завжди", — зауважив Буданов.

За його словами, Україна входить у пʼятий рік повномасштабної війни з надією та сподіваннями.

Війна Росії проти України — останні заяви Буданова

Керівник ОП назвав чотири напрями, які потрібні для досягнення справедливого миру та відновлення глобальної безпеки. Зокрема, йдеться про відповідальність за агресію та повернення українських дітей.

Буданов пояснив, чому неможливий мир без відповідальності для агресора. За його словами, це лише пауза та сигнал для інших авторитарних режимів.

Крім того, Буданов анонсував обмін полоненими між Україною та Росією. Він наголосив, що робота триває.

Офіс президента війна Україна Кирило Буданов Росія 4 роки війни
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
