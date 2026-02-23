Обмін військовополоненими — Буданов відповів коли він може пройти

Термінова новина

Керівник Офісу Президента Кирило Буданов висловив сподівання на обмін полоненими вже цього тижня. Він повідомив, що очікують повернути більшу кількість осіб, ніж під час попередньої процедури.

"Ми працюємо над цим. Я сподіваюсь, що вже цього тижня це станеться", — заявив Буданов.

Зазначимо, попередній обмін військовополоненими відбувся 5 лютого. Тоді повернути з російського полону на батьківщину вдалося 157 українців.

