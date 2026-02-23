Видео
Буданов анонсировал обмен военнопленными — детали

Дата публикации 23 февраля 2026 14:48
Буданов анонсировал обмен пленными — когда он може состояться
Срочная новость

Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов выразил надежду на обмен пленными уже на этой неделе. Он сообщил, что ожидают вернуть большее количество лиц, чем во время предыдущей процедуры.

"Мы работаем над этим. Я надеюсь, что уже на этой неделе это произойдет", — заявил Буданов.

Читайте также:

Отметим, предыдущий обмен военнопленными состоялся 5 февраля. Тогда вернуть из российского плена на родину удалось 157 украинцев.

Новость дополняется...

Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
