Мюнхенская конференция безопасности — Зеленский рассказал, сколько пленных есть у Украины и РФ

Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

В российском плену находится семь тысяч украинцев. Украина же удерживает более четырех тысяч россиян.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Мюнхене в субботу, 14 февраля, где работает корреспондент Новини.LIVE Галина Остаповец.

"У россиян семь тысяч наших пленных, у нас более четырех тысяч", — сказал он.

Также глава государства отметил, что Украина готова провести обмен пленными.

"Мы готовы провести обмен. Если они будут готовы "всех на всех" — супер, если тысячу на тысячу — не прекрасно, но хорошо. Но даже если они готовы 100 на 100 — любой шаг для нас является положительным решением", — добавил Зеленский.

