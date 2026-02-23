Буданов назвав три аспекти війни РФ проти України — деталі

Термінова новина

Керівник Офісу Президента Кирило Буданов зазначив, що Україна підходить до моменту ухвалення остаточних рішень — продовжувати війну або переходити до миру. Він підкреслив, що мир без відповідальності для агресора стане лише паузою в бойових діях і сигналом для інших авторитарних режимів.

Буданов пояснив, що війна Росії проти України має три ключові аспекти: перевірку світового порядку та міжнародних інституцій, екзистенційну загрозу незалежності України та спроби Кремля відновити сфери впливу колишнього СРСР.

