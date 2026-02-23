Переговори України з РФ і США — Буданов зробив заяву

Буданов прокоментував перебіг переговорів з Росією та США
Дата публікації: 23 лютого 2026 14:41
Керівник Офісу Президента Кирило Буданов прокоментував хід переговорів щодо війни з Росією, зазначивши, що процес триває, хоч і повільно.
"Ми рухаємося повільно, але рухаємося. Ви побачите тільки фінал", — сказав Буданов.
Керівник ОП додав, що існують лише два сценарії подій — або сторони завершують війну, або бойові дії продовжуються. За його словами, третій варіант неможливий, тому Україна зосереджена на досягненні миру.
