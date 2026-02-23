Відео
Головна Новини дня Буданов сказав, коли чекати новий раунд переговорів

Буданов сказав, коли чекати новий раунд переговорів

Ua ru
Дата публікації: 23 лютого 2026 14:38
Кирило Буданов зробив заяву щодо майбутнього раунду переговорів
Кирило Буданов. Фото: ОПУ

Керівник Офісу Президента України Кирило Буданов заявив, що наступний раунд переговорів очікують наприкінці цього тижня. Тим часом українська сторона паралельно намагається підготувати можливий саміт за участі Володимира Зеленського і Володимира Путіна, хоча реалізація такого формату, за його словами, залишається доволі складною.

Про це Кирило Буданов сказав в коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

Кирило Буданов заявив, що продовження переговорів очікують наприкінці цього тижня. Водночас Україна не відмовляється від спроб підвести процес до формату можливої зустрічі на найвищому рівні між президентом Володимиром Зеленським і главою Кремля Володимиром Путіним.

За словами Буданова, українська сторона працює над тим, аби такий саміт став реальністю, однак втілити цей задум зараз складно. Водночас він висловив упевненість, що з часом вдасться наблизитися до такого формату переговорів.

"Ми робимо все для того, щоб це сталося, але ще раз кажу, станемо зараз, дуже важко із цим, але я певен, що нам вдасться", — сказав Буданов.

Окремо Кирило Буданов оцінив поведінку російської делегації під час переговорів, зазначивши, що вона демонструє стриманість і діє професійно, дотримуючись дипломатичного протоколу. При цьому Буданов підкреслив, що різниця в позиціях сторін залишається очевидною і принциповою.

Про необхідність тристоронніх переговорів висловлювався й президент Володимир Зеленський. Він сказав, чому відсутність контакту ускладнює мирні ініціативи.

Також глава держави пояснив, чому Україна не може зараз провести контрнаступ для деокупації території. 

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
