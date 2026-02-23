Буданов подтвердил переговоры в конце недели

Кирилл Буданов. Фото: ОПУ

Украина вскоре снова сядет за стол переговоров. Глава Офиса Президента Украины Кирилл Буданов сказала, когда ожидать новый раунд и как настроены россияне в преддверии нового диалога.

Об этом Кирилл Буданов сказал в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

Кирилл Буданов заявил, что продолжение переговоров ожидают в конце этой недели. В то же время Украина не отказывается от попыток подвести процесс к формату возможной встречи на высшем уровне между президентом Владимиром Зеленским и главой Кремля Владимиром Путиным.

По словам Буданова, украинская сторона работает над тем, чтобы такой саммит стал реальностью, однако воплотить этот замысел сейчас сложно. В то же время он выразил уверенность, что со временем удастся приблизиться к такому формату переговоров.

"Мы делаем все для того, чтобы это произошло, но еще раз говорю, станем сейчас, очень трудно с этим, но я уверен, что нам удастся", — сказал Буданов.

Отдельно Кирилл Буданов оценил поведение российской делегации во время переговоров, отметив, что она демонстрирует сдержанность и действует профессионально, соблюдая дипломатический протокол. При этом Буданов подчеркнул, что разница в позициях сторон остается очевидной и принципиальной.

О необходимости трехсторонних переговоров высказывался и президент Владимир Зеленский. Он сказал, почему отсутствие контакта затрудняет мирные инициативы.

Также глава государства объяснил, почему Украина не может сейчас провести контрнаступление для деоккупации территории.