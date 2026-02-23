Видео
Україна
Главная Новости дня Кирилл Буданов заявил о дате нового раунда переговоров

Кирилл Буданов заявил о дате нового раунда переговоров

Ua ru
Дата публикации 23 февраля 2026 14:38
Буданов подтвердил переговоры в конце недели
Кирилл Буданов. Фото: ОПУ

Украина вскоре снова сядет за стол переговоров. Глава Офиса Президента Украины Кирилл Буданов сказала, когда ожидать новый раунд и как настроены россияне в преддверии нового диалога. 

Об этом Кирилл Буданов сказал в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

Читайте также:

Буданов назвал сроки следующих переговоров между США, Украиной и Россией

Кирилл Буданов заявил, что продолжение переговоров ожидают в конце этой недели. В то же время Украина не отказывается от попыток подвести процесс к формату возможной встречи на высшем уровне между президентом Владимиром Зеленским и главой Кремля Владимиром Путиным.

По словам Буданова, украинская сторона работает над тем, чтобы такой саммит стал реальностью, однако воплотить этот замысел сейчас сложно. В то же время он выразил уверенность, что со временем удастся приблизиться к такому формату переговоров.

"Мы делаем все для того, чтобы это произошло, но еще раз говорю, станем сейчас, очень трудно с этим, но я уверен, что нам удастся", — сказал Буданов.

Отдельно Кирилл Буданов оценил поведение российской делегации во время переговоров, отметив, что она демонстрирует сдержанность и действует профессионально, соблюдая дипломатический протокол. При этом Буданов подчеркнул, что разница в позициях сторон остается очевидной и принципиальной.

О необходимости трехсторонних переговоров высказывался и президент Владимир Зеленский. Он сказал, почему отсутствие контакта затрудняет мирные инициативы.

Также глава государства объяснил, почему Украина не может сейчас провести контрнаступление для деоккупации территории.

переговоры Украина Кирилл Буданов Россия мирные переговоры
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
