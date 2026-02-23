Зустріч Зеленського, Трампа і Путіна — чим важливі переговори

Термінова новина

Президент України Володимир Зеленський наголосив на важливості проведення тристоронньої зустрічі лідерів. Між Києвом і Москвою немає прямого й чіткого обміну позиціями, а це ускладнює процес.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це Володимир Зеленський заявив у розмові з ВВС.

Тристоронні переговори лідерів

"Ми завтра можемо зустрітись і зрозуміти, що ось війна, а ось закінчення", — сказав Зеленський.

За його словами, нині комунікація відбувається опосередковано: Путін спілкується з Трампом, після чого Україна отримує позицію через американську сторону. Так само Київ передає свої сигнали Вашингтону, а вже США доносять їх Москві.

