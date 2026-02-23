Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський пояснив, чому важлива тристороння зустріч лідерів

Зеленський пояснив, чому важлива тристороння зустріч лідерів

Ua ru
Дата публікації: 23 лютого 2026 10:04
Зустріч Зеленського, Трампа і Путіна — чим важливі переговори
Термінова новина

Президент України Володимир Зеленський наголосив на важливості проведення тристоронньої зустрічі лідерів. Між Києвом і Москвою немає прямого й чіткого обміну позиціями, а це ускладнює процес. 

Як повідомляє Новини.LIVE, про це Володимир Зеленський заявив у розмові з ВВС.

Реклама
Читайте також:

Тристоронні переговори лідерів

"Ми завтра можемо зустрітись і зрозуміти, що ось війна, а ось закінчення", — сказав Зеленський.

За його словами, нині комунікація відбувається опосередковано: Путін спілкується з Трампом, після чого Україна отримує позицію через американську сторону. Так само Київ передає свої сигнали Вашингтону, а вже США доносять їх Москві. 

Новина доповнюється...

Володимир Зеленський володимир путін переговори Дональд Трамп війна в Україні
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації