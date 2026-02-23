Видео
Главная Новости дня Зеленский объяснил, почему важна встреча с Путиным и Трампом

Зеленский объяснил, почему важна встреча с Путиным и Трампом

Ua ru
Дата публикации 23 февраля 2026 10:04
Переговоры Зеленского, Трампа и Путина — чем важна встреча
Срочная новость

Президент Владимир Зеленский считает, что встреча с президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным является важной частью переговорного процесса. Сейчас между Киевом и Москвой нет прямого контакта для обмена позициями. 

Как сообщает Новини.LIVE, об этом Владимир Зеленский заявил в разговоре с ВВС.

Читайте также:

Трехсторонние переговоры лидеров

"Мы завтра можем встретиться и понять, что вот война, а вот окончание", — сказал Зеленский.

По его словам, сейчас коммуникация происходит опосредованно: Путин общается с Трампом, после чего Украина получает позицию через американскую сторону. Так же Киев передает свои сигналы Вашингтону, а уже США доносят их Москве.

Новость дополняется...

Владимир Зеленский владимир путин переговоры Дональд Трамп война в Украине
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
