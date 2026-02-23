Переговоры Украины с РФ и США — Буданов рассказал, как они продвигаются

Буданов высказался о ходе переговоров с Россией и США
Дата публикации 23 февраля 2026 14:41
Срочная новость
Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов прокомментировал ход переговоров по войне с Россией, отметив, что процесс продолжается, хоть и медленно.
"Мы движемся медленно, но движемся. Вы увидите только финал", — сказал Буданов.
Руководитель ОП добавил, что существуют только два сценария событий - либо стороны завершают войну, либо боевые действия продолжаются. По его словам, третий вариант невозможен, поэтому Украина сосредоточена на достижении мира.
Новость дополняется...
