Переговоры Украины с РФ и США — Буданов рассказал, как они продвигаются

Срочная новость

Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов прокомментировал ход переговоров по войне с Россией, отметив, что процесс продолжается, хоть и медленно.

"Мы движемся медленно, но движемся. Вы увидите только финал", — сказал Буданов.

Реклама

Читайте также:

Руководитель ОП добавил, что существуют только два сценария событий - либо стороны завершают войну, либо боевые действия продолжаются. По его словам, третий вариант невозможен, поэтому Украина сосредоточена на достижении мира.

Новость дополняется...