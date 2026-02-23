Буданов озвучил три аспекта войны РФ проти Украины — детали

Буданов выделил три аспекта войны РФ против Украины
Дата публикации 23 февраля 2026 14:59
Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов отметил, что Украина подходит к моменту принятия окончательных решений — продолжать войну или переходить к миру. Он подчеркнул, что мир без ответственности для агрессора станет лишь паузой в боевых действиях и сигналом для других авторитарных режимов.
Буданов пояснил, что война России против Украины имеет три ключевых аспекта: проверку мирового порядка и международных институтов, экзистенциальную угрозу независимости Украины и попытки Кремля восстановить сферы влияния бывшего СССР.
