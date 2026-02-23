Буданов озвучив кроки для завершення війни — деталі

Термінова новина

Керівник Офісу президента Кирило Буданов окреслив ключові напрями для забезпечення справедливого миру та глобальної безпеки під час Justice Conference. Він підкреслив, що українська армія є гарантом безпеки тилу та громадян України.

Буданов виділив чотири пріоритети — забезпечення відповідальності за агресію, впровадження компенсаційних механізмів за зруйноване майно та загиблі життя, повернення викрадених українських дітей та зміцнення внутрішньої спроможності правосуддя. За його словами, ці кроки допомагають зробити агресію надто дорогою і ризикованою для нападника.

