Буданов озвучил четыре шага для достижения мира — детали

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов очертил ключевые направления для обеспечения справедливого мира и глобальной безопасности во время Justice Conference. Он подчеркнул, что украинская армия является гарантом безопасности тыла и граждан Украины.

Буданов выделил четыре приоритета — обеспечение ответственности за агрессию, внедрение компенсационных механизмов за разрушенное имущество и погибшие жизни, возвращение похищенных украинских детей и укрепление внутренней способности правосудия. По его словам, эти шаги помогают сделать агрессию слишком дорогой и рискованной для нападающего.

