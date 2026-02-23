Буданов сказал, с чем Украина входит в пятый год полномасштабной войны

Кирилл Буданов. Фото: Новини.LIVE

Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов сделал заявление в канун годовщины полномасштабной войны России против Украины. Он объяснил, с чем украинцы входят в пятый год.

Об этом Кирилл Буданов сказал в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец в понедельник, 23 февраля.

Заявление Буданова накануне годовщины большой войны

"Многие люди уже родились во время войны и живут это время 12 лет, 13-й уже пошел. Война всех меняет всегда", — отметил Буданов.

По его словам, Украина входит в пятый год полномасштабной войны с надеждой и ожиданиями.

Война России против Украины — последние заявления Буданова

Руководитель ОП назвал четыре направления, которые нужны для достижения справедливого мира и восстановления глобальной безопасности. В частности, речь идет об ответственности за агрессию и возвращении украинских детей.

Буданов объяснил, почему невозможен мир без ответственности для агрессора. По его словам, это лишь пауза и сигнал для других авторитарных режимов.

Кроме того, Буданов анонсировал обмен пленными между Украиной и Россией. Он отметил, что работа продолжается.