Буданов сказал, с чем Украина входит в пятый год полномасштабной войны

Буданов сделал заявление в канун годовщины великой войны
Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов сделал заявление в канун годовщины полномасштабной войны России против Украины. Он объяснил, с чем украинцы входят в пятый год.
Об этом Кирилл Буданов сказал в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец в понедельник, 23 февраля.
Заявление Буданова накануне годовщины большой войны
"Многие люди уже родились во время войны и живут это время 12 лет, 13-й уже пошел. Война всех меняет всегда", — отметил Буданов.
По его словам, Украина входит в пятый год полномасштабной войны с надеждой и ожиданиями.
Война России против Украины — последние заявления Буданова
Руководитель ОП назвал четыре направления, которые нужны для достижения справедливого мира и восстановления глобальной безопасности. В частности, речь идет об ответственности за агрессию и возвращении украинских детей.
Буданов объяснил, почему невозможен мир без ответственности для агрессора. По его словам, это лишь пауза и сигнал для других авторитарных режимов.
Кроме того, Буданов анонсировал обмен пленными между Украиной и Россией. Он отметил, что работа продолжается.
