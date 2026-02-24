Видео
Україна
Видео

Заседание Коалиции желающих началось в Киеве

Заседание Коалиции желающих началось в Киеве

Дата публикации 24 февраля 2026 13:19
Заседание Коалиции в Киеве стартовало — детали
Срочная новость

В Киеве 24 февраля началось заседание Коалиции желающих. Во встрече принимает участие президент Украины Владимир Зеленский, а также лидеры европейских стран и представители Европейского союза.

Об этом сообщили в Офисе президента Украины.

Кроме того, ожидается проведение саммита "Украина — страны Северной Европы и Балтии".

Напомним, предыдущая встреча Коалиции желающих состоялась 7 января в Париже.

Новость дополняется...

Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
