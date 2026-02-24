Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Когда состоятся следующие переговоры — Зеленский назвал дату

Когда состоятся следующие переговоры — Зеленский назвал дату

Ua ru
Дата публикации 24 февраля 2026 13:25
Переговоры Украины, США и РФ — когда следующий раунд
Заседание "Коалиции желающих". Фото: кадр из видео

Уже на этой неделе или в ближайшие десять дней состоится следующая трехсторонняя встреча Украины, США и России. Вероятно, новый раунд переговоров также пройдет в Швейцарии. 

Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявил президент Владимир Зеленский во время заседания Коалиции желающих в Киеве 24 февраля.

Реклама
Читайте также:

Когда состоятся следующие переговоры

Сегодня в Киеве началась встреча "Коалиции желающих" в формате видеоконференции. Председательствовать онлайн будет президент Франции Эммануэль Макрон, а роль сопредседателя возьмет на себя премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Там Владимир Зеленский заявил, что следующие переговоры Украины, США и России состоятся в течение недели или 10 дней.

В то же время Макрон сказал, что скептически настроен относительно быстрого мира в Украине. По его словам, Россия не демонстрирует желания заканчивать войну и идти на компромиссы.

Как прошли последние трехсторонние переговоры

После последних переговоров в Женеве Кирилл Буданов заявил, что процесс движется медленно, но прогресс есть. Он отметил, что публично оценить переговоры невозможно и мир увидит уже финал.

Сейчас Украина готовится к новому раунду переговоров. Президент встретится с европейскими партнерами, чтобы скоординировать усилия ради силы Европы.

Владимир Зеленский США переговоры война в Украине Россия мирные переговоры
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации