Переговоры Украины, США и РФ — когда следующий раунд

Уже на этой неделе или в ближайшие десять дней состоится следующая трехсторонняя встреча Украины, США и России. Вероятно, новый раунд переговоров также пройдет в Швейцарии.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявил президент Владимир Зеленский во время заседания Коалиции желающих в Киеве 24 февраля.

Когда состоятся следующие переговоры

Сегодня в Киеве началась встреча "Коалиции желающих" в формате видеоконференции. Председательствовать онлайн будет президент Франции Эммануэль Макрон, а роль сопредседателя возьмет на себя премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Там Владимир Зеленский заявил, что следующие переговоры Украины, США и России состоятся в течение недели или 10 дней.

В то же время Макрон сказал, что скептически настроен относительно быстрого мира в Украине. По его словам, Россия не демонстрирует желания заканчивать войну и идти на компромиссы.

Как прошли последние трехсторонние переговоры

После последних переговоров в Женеве Кирилл Буданов заявил, что процесс движется медленно, но прогресс есть. Он отметил, что публично оценить переговоры невозможно и мир увидит уже финал.

Сейчас Украина готовится к новому раунду переговоров. Президент встретится с европейскими партнерами, чтобы скоординировать усилия ради силы Европы.