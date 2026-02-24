Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Представники США зустрінуться з Умєровим — яка мета

Представники США зустрінуться з Умєровим — яка мета

Ua ru
Дата публікації: 24 лютого 2026 22:52
Віткофф і Кушнер проведуть переговори з Умєровим у Женеві
Рустем Умєров. Фото: Новини.LIVE

Представники Сполучених Штатів Америки Стів Віткофф та Джаред Кушнер планують зустрітися із секретарем Ради національної безпеки і оборони України Рустемом Умєровим у Женеві. Сторони планують обговорити параметри миру.

Про це повідомив спецпосланець США Стів Віткофф під час YES Meeting, організованого Фондом Віктора Пінчука до річниці повномасштабного російського вторгнення у вівторок, 24 лютого, передає кореспондентка Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Зустріч представників США з Умєровим

Віткофф повідомив, що поза рамками тристоронніх переговорів тривають також контакти між Україною та Росією. За його словами, це важливо.

Спецпосланець США каже, що на зустрічах багато чого вдається досягти, але між Україною та Росією "має багато чого відбутися". Він вважає, що діалог відбувається. 

"Якщо порівнювати з тим, де ми були на першій зустрічі в Женеві, я вважаю, що ми досягли значного прогресу. Думаю, українська делегація також оцінила б, що за останні вісім-дев’ять тижнів зроблено більше, ніж за попередні чотири роки", — зауважив Віткофф.

Спецпосланець повідомив, що сподівається на зустріч з Умєровим у Женеві. Метою є продовження розмови та дослідити різні варіанти того, як можна дійти до мирної угоди.

Перемовини між Україною, Росією та США

Український лідер Володимир Зеленський заявив, що наступні переговори України, Росії та США, ймовірно, відбудуться упродовж десяти днів.

А керівник ОП Кирило Буданов заявив, що Україна намагається підготувати можливий саміт за участі Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна.

Раніше Зеленський наголошував на важливості проведення тристоронньої зустрічі лідерів США, України та Росії.

А висока представниця ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас заявила, що Кремль навмисно затягує перемовини. Вона закликала посилити тиск на Росію.

За підсумками останніх переговорів є конструктив щодо моніторингу припинення вогню та обміну полоненими. Водночас немає прогресу по територіях.

США війна переговори Україна Рустем Умєров Стів Віткофф
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації