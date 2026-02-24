Віткофф і Кушнер проведуть переговори з Умєровим у Женеві

Рустем Умєров. Фото: Новини.LIVE

Представники Сполучених Штатів Америки Стів Віткофф та Джаред Кушнер планують зустрітися із секретарем Ради національної безпеки і оборони України Рустемом Умєровим у Женеві. Сторони планують обговорити параметри миру.

Про це повідомив спецпосланець США Стів Віткофф під час YES Meeting, організованого Фондом Віктора Пінчука до річниці повномасштабного російського вторгнення у вівторок, 24 лютого, передає кореспондентка Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Зустріч представників США з Умєровим

Віткофф повідомив, що поза рамками тристоронніх переговорів тривають також контакти між Україною та Росією. За його словами, це важливо.

Спецпосланець США каже, що на зустрічах багато чого вдається досягти, але між Україною та Росією "має багато чого відбутися". Він вважає, що діалог відбувається.

"Якщо порівнювати з тим, де ми були на першій зустрічі в Женеві, я вважаю, що ми досягли значного прогресу. Думаю, українська делегація також оцінила б, що за останні вісім-дев’ять тижнів зроблено більше, ніж за попередні чотири роки", — зауважив Віткофф.

Спецпосланець повідомив, що сподівається на зустріч з Умєровим у Женеві. Метою є продовження розмови та дослідити різні варіанти того, як можна дійти до мирної угоди.

Перемовини між Україною, Росією та США

Український лідер Володимир Зеленський заявив, що наступні переговори України, Росії та США, ймовірно, відбудуться упродовж десяти днів.

А керівник ОП Кирило Буданов заявив, що Україна намагається підготувати можливий саміт за участі Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна.

Раніше Зеленський наголошував на важливості проведення тристоронньої зустрічі лідерів США, України та Росії.

А висока представниця ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас заявила, що Кремль навмисно затягує перемовини. Вона закликала посилити тиск на Росію.

За підсумками останніх переговорів є конструктив щодо моніторингу припинення вогню та обміну полоненими. Водночас немає прогресу по територіях.