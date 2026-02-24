Видео
Україна
Видео

Уиткофф и Кушнер планируют встречу с Умеровым в Женеве

Уиткофф и Кушнер планируют встречу с Умеровым в Женеве

Ua ru
Дата публикации 24 февраля 2026 22:52
В Женеве готовят встречу представителей США и Умерова
Рустем Умеров. Фото: Новини.LIVE

Представители Соединенных Штатов Америки Стив Уиткофф и Джаред Кушнер готовятся к переговорам с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым в Женеве. В ходе встречи стороны намерены сосредоточиться на обсуждении возможных условий достижения мира.

Об этом сообщил спецпосланник США Стив Уиткофф во время YES Meeting, организованного Фондом Виктора Пинчука к годовщине полномасштабного российского вторжения во вторник, 24 февраля, передает корреспондентка Новини.LIVE.

Встреча представителей США с Умеровым

Уиткофф сообщил, что вне рамок трехсторонних переговоров продолжаются также контакты между Украиной и Россией. По его словам, это важно.

Спецпосланник США говорит, что на встречах многое удается достичь, но между Украиной и Россией "должно многое произойти". Он считает, что диалог происходит.

"Если сравнивать с тем, где мы были на первой встрече в Женеве, я считаю, что мы достигли значительного прогресса. Думаю, украинская делегация также оценила бы, что за последние восемь-девять недель сделано больше, чем за предыдущие четыре года", — отметил Виткофф.

Спецпосланник сообщил, что надеется на встречу с Умеровым в Женеве. Целью является продолжение разговора и исследовать различные варианты того, как можно прийти к мирному соглашению.

Переговоры между Украиной, Россией и США

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что следующие переговоры Украины, России и США, вероятно, состоятся в течение десяти дней.

А руководитель ОП Кирилл Буданов заявил, что Украина пытается подготовить возможный саммит с участием Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина.

Ранее Зеленский отмечал важность проведения трехсторонней встречи лидеров США, Украины и России.

А высокая представительница ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас заявила, что Кремль намеренно затягивает переговоры. Она призвала усилить давление на Россию.

По итогам последних переговоров есть конструктив по мониторингу прекращения огня и обмену пленными. В то же время нет прогресса по территориям.

США война переговоры Украина Рустем Умеров Стив Виткофф
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
