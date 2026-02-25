Зеленський зустрівся з делегацією United for Ukraine в Європарламенті

Зеленський з європарламентарями. Фото: кадр з відео

Український лідер Володимир Зеленський провів зустріч з делегацією парламентського об’єднання United for Ukraine у Європейському парламенті. Зокрема, вони обговорили допомогу Україні.

Про це глава держави повідомив у Facebook у середу, 25 лютого.

Зустріч Зеленського з делегацією парламентського об’єднання United for Ukraine

"Розраховуємо на подальшу єдність Європи в підтримці України та переговорному процесі щодо закінчення війни", — наголосив Зеленський.

Сторони обговорили потреби України в посиленні протиповітряної оборони. Зокрема, йдеться про масштабування PURL та використання європейського механізму SAFE.

Глава держави подякував європарламентарям з Австрії, Данії, Естонії, Ісландії, Іспанії, Італії, Латвії, Литви, Німеччини, Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини, Фінляндії, Франції, Хорватії, Чехії, Швеції за підтримку України.

Глава держави 25 лютого провів телефонну розмову з лідером США Дональдом Трампом, до якої також долучилися Стів Віткофф та Джаред Кушнер.

А у вечірньому зверненні Зеленський розповів про допомогу Україні від партнерів.

Також сьогодні український лідер провів зустріч з главою МЗС Гани Самуелем Окудзето Аблаквою. Сторони обговорили вербування Росією громадян країн Африки для участі у війні.