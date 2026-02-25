Відео
Україна
Головна Новини дня Зеленський доручив СБУ працювати на очищення структури

Зеленський доручив СБУ працювати на очищення структури

Ua ru
Дата публікації: 25 лютого 2026 20:04
Зеленський доручив очищення СБУ — вечірнє звернення 25 лютого
Термінова новина

Український лідер Володимир Зеленський у середу, 25 лютого, заслухав доповіді Служби безпеки України. Він доручив працювати на очищення структури від тих, чий інтерес — не Україна.

Про це глава держави повідомив у вечірньому зверненні, передає Новини.LIVE.

Очищення в СБУ 

"Були доповіді Служби безпеки України, я доручив Євгенію Хмарі та Олександру Покладу працювати на очищення служби від тих, чий інтерес зовсім не Україна", — зазначив Зеленський.

За його словами, вже є результати, а сьогодні — були відповідні затримання. Він наголосив, що важливо, аби були справедливі вироки.

Зеленський заявив, що кожен на держпосадах повинен працювати на Україну та заради країни.

Допомога Україні від партнерів

Зеленський розповів, що в Україні з візитом був премʼєр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре. За його словами, країна багато допомагає та є одним з найбільших наших партнерів.

"Загалом ми вийшли на найбільш високий рівень відносин з усіма країнами Північної Європи. Це один з найбільш результативних форматів НБ-8 — нордичні країни плюс держави Балтії. Напередодні ми провели відповідний саміт тут в Києві. Лідери приїхали в Україну підтримати нас. Були нові пакети підтримки саме зараз", — розповів український лідер.

Загалом країни НБ-8 цього року спрямують понад 12 мільярдів євро на підтримку України. 

За словами Зеленського, кожне рішення, зустріч та саміти додають впевненості Україні.

"Я хочу ще раз окремо відзначити нашу спільну роботу з Євросоюзом. Вчора важливі речі ми обговорили з Урсулою фон дер Ляєн, президенткою Єврокомісії та Антоніу Коштою, президентом Євроради", — зазначив він.

Зокрема, ЄС братиме участь у відновленні та оновленні захисту української енергетики. Сторони також говорили про новий санкційний пакет проти Росії. 

Зеленський також подякував Великій Британії за нові санкції, які є найбільшими з 2022 року. Крім того, нові обмеження представили Австралія, Нова Зеландія та Канада.

"Окрім того, є пакет підтримки від Канади. Є і нові рішення на підтримку від Хорватії. Все це саме цими днями, саме зараз чітко демонструє, що партнери з нами, з Україною. У березні ми продовжуємо активну дипломатичну роботу, вже багато що заплановано", — додав глава держави.

Затримання посадовців СБУ та Повітряних сил ЗСУ

Правоохоронці викрили командувача логістики Повітряних сил ЗСУ та начальника Управління СБУ на корупції під час будівництва укриттів для аеродрому.

У Повітряних силах вже відреагували та наголосили, що категорично засуджують прояви подібних правопорушень.

Раніше Зеленський наголошував, що в Україні справді є корупція. За його словами, країна активно з цим бореться.

Володимир Зеленський СБУ Україна
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
