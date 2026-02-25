Відео
Популярні запити

Головна Новини дня Викриття на корупції командувача логістики — у ПС зробили заяву

Викриття на корупції командувача логістики — у ПС зробили заяву

Дата публікації: 25 лютого 2026 16:41
У Повітряних силах відреагували на затримання посадовців через корупцію
Викриття на корупції. Фото: Офіс генпрокурора

У Повітряних силах Збройних сил України відреагували на затримання командувача логістики ПС і начальника Управління Служби безпеки України, яких викрили на корупції під час будівництва укриттів для літаків. Там наголосили, що категорично засуджують прояви подібних правопорушень.

Про це повідомила пресслужба Повітряних Сил ЗСУ у Telegram у середу, 25 лютого, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Корупція на будівництві захисту аеродромів

Командування ПС висловило повну готовність співпрацювати зі слідчими органами, надаючи всю необхідну інформацію та документацію, аби встановити усі обставини справи.

"Ми наголошуємо, що всі посадові особи, причетні до можливих протиправних дій, мають понести відповідальність згідно з чинним законодавством України у разі доведення їх провини", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вищим принципом для Повітряних сил є збереження довіри суспільства до ЗСУ та готовність невідкладного реагування на будь-які факти, що можуть завдати шкоди обороноздатності країни або гідності військовослужбовців.

"Командування Повітряних Сил вживає заходів щодо посилення контролю за прозорістю використання ресурсів, оптимізації процедур забезпечення. Для з'ясування причин, які призвели до потенційного правопорушення, в Повітряних Силах призначено службове розслідування", — йдеться у повідомленні.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Що передувало

Під час будівництва укриттів для аеродромів на корупції викрили командувача логістики ПС та начальника УСБУ. У травні минулого року виділили 1,4 мільярда гривень для захисту літаків, а під час перевірки виявили серйозні порушення. Відомо, що проєкти не відповідали вимогам безпеки, а вартість робіт — суттєво завищена.

З метою приховати привласнення бюджетних коштів і не допустити проведення перевірок керівник логістики звернувся до начальника обласного управління СБУ з проханням допомогти в організації підкупу керівництва військової контррозвідки. Той погодився взяти участь у схемі та фактично став її гарантом, адже особисто долучив одного з підрядників до реалізації оборудки.

Для уникнення відповідальності посадовці запропонували передати близько 13 мільйонів гривень за приховування розтрати. Крім того, фігуранти хотіли залучити "лояльних" аудиторів.

Посадовцям готують оголошення про підозри.

Корупційні скандали в Україні

У Харкові начальниця відділу комунального підприємства переплатила понад 450 тисяч гривень за генератор, внаслідок чого їй оголосили підозру.

Нещодавно СБУ та Нацполіція викрили схему розкрадання коштів у Державному агентстві з управління резервами України.

Раніше правоохоронці оголосили нові підозри посадовцям Фонду державного майна, які причетні до легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
