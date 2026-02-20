Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня На Київщині затримали підозрюваних у розкраданні Держрезерву

На Київщині затримали підозрюваних у розкраданні Держрезерву

Ua ru
Дата публікації: 20 лютого 2026 13:50
36 млн грн збитків — справа про склади Держрезерву на Київщині
Обшуки. Фото: СБУ

Служба безпеки України разом із Нацполіцією припинили діяльність групи, яку підозрюють у розкраданні коштів у системі Державного агентства з управління резервами України. На Київщині затримали шістьох осіб, серед яких колишній виконувач обов'язків генерального директора одного з комбінатів Держрезерву та п'ятеро його ймовірних спільників.

Про це повідомляє Новини.LIVE, ознайомившись зі звітом СБУ.

Реклама
Читайте також:

Посадовці Держрезерву організували схему розкрадання коштів

Організатор, поки мав управлінський вплив на комбінат, нібито "підвів" під склади мережу підконтрольних компаній. Для цього, як стверджують правоохоронці, він використав знайомого як посередника, а новостворені фірми отримали договори оренди на складські приміщення держпідприємства. Вартість оренди в документах, за версією слідства, була штучно занижена.

Держрезерв розкрадання коштів
Слідчі дії. Фото: СБУ

Після цього, кажуть у СБУ, складські ангари починали працювати як бізнес: ті самі площі здавали вже в суборенду реальним компаніям, але за ринковими ставками. Різниця між цінами орендами, як зазначається, залишалась у фігурантів. Далі ці гроші, за даними слідчих, проводили через афілійовані структури, переводили в готівку і ділили між учасниками організації.

Правоохоронці стверджують, що схема давала постійний дохід сумою від 1 до 4 млн грн щомісяця. Ці кошти, за версією слідства, витрачали на елітну нерухомість та автомобілі преміумкласу.

null
Обшуки та слідчі дії. Фото: СБУ

Щоб не "світити" реальні суми та рух грошей, організатор і його ймовірні спільники, як повідомляється, підправляли звітно-господарські папери і вносили туди недостовірні дані. Під час обшуків за місцями роботи й проживання затриманих вилучили смартфони, комп’ютерну техніку та документи, які, за словами правоохоронців, підтверджують схему.

Наразі всім шістьом затриманим оголосили підозру. Їм інкримінують створення злочинної організації та керівництво нею (ч. 1 ст. 255 КК України), а також заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України). Розслідування триває — правоохоронці заявляють, що встановлюють усіх причетних. Санкція статей передбачає до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна. Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.

Також кілька днів тому в Одесі викрили чоловіка, який пропонував за хабар допомогти уникнути мобілізації і працевлаштувати зацікавлених військовозобов'язаних в СБУ.

Окрім того, СБУ заарештувала активи російського олігарха, який фінансував російську армію. 

СБУ обшуки корупція гроші Держрезерв
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації