36 млн грн збитків — справа про склади Держрезерву на Київщині

Служба безпеки України разом із Нацполіцією припинили діяльність групи, яку підозрюють у розкраданні коштів у системі Державного агентства з управління резервами України. На Київщині затримали шістьох осіб, серед яких колишній виконувач обов'язків генерального директора одного з комбінатів Держрезерву та п'ятеро його ймовірних спільників.

Про це повідомляє Новини.LIVE, ознайомившись зі звітом СБУ.

Посадовці Держрезерву організували схему розкрадання коштів

Організатор, поки мав управлінський вплив на комбінат, нібито "підвів" під склади мережу підконтрольних компаній. Для цього, як стверджують правоохоронці, він використав знайомого як посередника, а новостворені фірми отримали договори оренди на складські приміщення держпідприємства. Вартість оренди в документах, за версією слідства, була штучно занижена.

Після цього, кажуть у СБУ, складські ангари починали працювати як бізнес: ті самі площі здавали вже в суборенду реальним компаніям, але за ринковими ставками. Різниця між цінами орендами, як зазначається, залишалась у фігурантів. Далі ці гроші, за даними слідчих, проводили через афілійовані структури, переводили в готівку і ділили між учасниками організації.

Правоохоронці стверджують, що схема давала постійний дохід сумою від 1 до 4 млн грн щомісяця. Ці кошти, за версією слідства, витрачали на елітну нерухомість та автомобілі преміумкласу.

Щоб не "світити" реальні суми та рух грошей, організатор і його ймовірні спільники, як повідомляється, підправляли звітно-господарські папери і вносили туди недостовірні дані. Під час обшуків за місцями роботи й проживання затриманих вилучили смартфони, комп’ютерну техніку та документи, які, за словами правоохоронців, підтверджують схему.

Наразі всім шістьом затриманим оголосили підозру. Їм інкримінують створення злочинної організації та керівництво нею (ч. 1 ст. 255 КК України), а також заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України). Розслідування триває — правоохоронці заявляють, що встановлюють усіх причетних. Санкція статей передбачає до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна. Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.

Також кілька днів тому в Одесі викрили чоловіка, який пропонував за хабар допомогти уникнути мобілізації і працевлаштувати зацікавлених військовозобов'язаних в СБУ.

Окрім того, СБУ заарештувала активи російського олігарха, який фінансував російську армію.